El gobernador vetó la ley de llamado a elecciones convencionales y a la ley de goteo diario de coparticipación

- Suspensión de la reforma constitucional: Al vetar la convocatoria, se frena el proceso de elección de convencionales constituyentes, lo que posterga cualquier reforma de la Constitución provincial.
- Crisis de legitimidad: El veto transmite la idea de que el Ejecutivo no confía en abrir un debate institucional amplio, lo que puede interpretarse como un intento de preservar el statu quo.
- Tensión con la Legislatura y la Justicia Electoral: La decisión contradice el mandato legislativo y genera incertidumbre sobre la validez de las normas ya sancionadas.
En cuanto al veto de la ley de Goteo diario de coparticipación a los municipios tiene un objetivo es mantener el manejo de los fondos y su distribución discrecional.
- Finanzas municipales en riesgo: La ley buscaba garantizar transferencias automáticas y diarias de coparticipación a municipios y organismos, evitando atrasos de 20–70 días. El veto mantiene la discrecionalidad del Ejecutivo en el manejo de fondos.
- Mayor dependencia política: Los municipios quedan sujetos a la voluntad del gobierno provincial para recibir recursos, debilitando su autonomía financiera.
- Impacto social inmediato: En un contexto de recorte nacional de más del 15% en la coparticipación y caída de transferencias, el veto significa repartir escasez con demoras, agravando la crisis de servicios básicos.
Ambos vetos refuerzan la concentración de poder en el Ejecutivo provincial:
- En el plano institucional, se evita abrir el debate constitucional.
- En el plano económico, se mantiene el control sobre la caja y la distribución de fondos.
En síntesis: el veto a estas leyes implica menos transparencia, menos autonomía municipal y más centralización política, en un momento de crisis terminal de ingresos y fuerte presión social.
Fuente: Costo Politico Radio Provincia.