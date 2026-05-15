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El gobernador vetó la ley de llamado a elecciones convencionales y a la ley de goteo diario de coparticipación

Por Armando Cabral

Tierra del Fuego 15/05/2026.- El veto del gobernador de Tierra del Fuego a la ley de llamado a elecciones convencionales y a la ley de goteo diario de coparticipación tiene implicaciones políticas e institucionales muy profundas:

  • Suspensión de la reforma constitucional: Al vetar la convocatoria, se frena el proceso de elección de convencionales constituyentes, lo que posterga cualquier reforma de la Constitución provincial.
  • Crisis de legitimidad: El veto transmite la idea de que el Ejecutivo no confía en abrir un debate institucional amplio, lo que puede interpretarse como un intento de preservar el statu quo.
  • Tensión con la Legislatura y la Justicia Electoral: La decisión contradice el mandato legislativo y genera incertidumbre sobre la validez de las normas ya sancionadas.
En cuanto al veto de la ley de Goteo diario de coparticipación a los municipios tiene un objetivo es mantener el manejo de los fondos y su distribución discrecional.
  • Finanzas municipales en riesgo: La ley buscaba garantizar transferencias automáticas y diarias de coparticipación a municipios y organismos, evitando atrasos de 20–70 días. El veto mantiene la discrecionalidad del Ejecutivo en el manejo de fondos.
  • Mayor dependencia política: Los municipios quedan sujetos a la voluntad del gobierno provincial para recibir recursos, debilitando su autonomía financiera.
  • Impacto social inmediato: En un contexto de recorte nacional de más del 15% en la coparticipación y caída de transferencias, el veto significa repartir escasez con demoras, agravando la crisis de servicios básicos.

Ambos vetos refuerzan la concentración de poder en el Ejecutivo provincial:

  • En el plano institucional, se evita abrir el debate constitucional.
  • En el plano económico, se mantiene el control sobre la caja y la distribución de fondos.

En síntesis: el veto a estas leyes implica menos transparencia, menos autonomía municipal y más centralización política, en un momento de crisis terminal de ingresos y fuerte presión social.

Fuente: Costo Politico Radio Provincia.

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