El gobernador vetó la ley de llamado a elecciones convencionales y a la ley de goteo diario de coparticipación

Tierra del Fuego 15/05/2026.- El veto del gobernador de Tierra del Fuego a la ley de llamado a elecciones convencionales y a la ley de goteo diario de coparticipación tiene implicaciones políticas e institucionales muy profundas:

Suspensión de la reforma constitucional : Al vetar la convocatoria, se frena el proceso de elección de convencionales constituyentes, lo que posterga cualquier reforma de la Constitución provincial.

: Al vetar la convocatoria, se frena el proceso de elección de convencionales constituyentes, lo que posterga cualquier reforma de la Constitución provincial. Crisis de legitimidad : El veto transmite la idea de que el Ejecutivo no confía en abrir un debate institucional amplio, lo que puede interpretarse como un intento de preservar el statu quo.

: El veto transmite la idea de que el Ejecutivo no confía en abrir un debate institucional amplio, lo que puede interpretarse como un intento de preservar el statu quo. Tensión con la Legislatura y la Justicia Electoral: La decisión contradice el mandato legislativo y genera incertidumbre sobre la validez de las normas ya sancionadas.

En cuanto al veto de la ley de Goteo diario de coparticipación a los municipios tiene un objetivo es mantener el manejo de los fondos y su distribución discrecional.

Finanzas municipales en riesgo : La ley buscaba garantizar transferencias automáticas y diarias de coparticipación a municipios y organismos, evitando atrasos de 20–70 días. El veto mantiene la discrecionalidad del Ejecutivo en el manejo de fondos.

: La ley buscaba garantizar transferencias automáticas y diarias de coparticipación a municipios y organismos, evitando atrasos de 20–70 días. El veto mantiene la discrecionalidad del Ejecutivo en el manejo de fondos. Mayor dependencia política : Los municipios quedan sujetos a la voluntad del gobierno provincial para recibir recursos, debilitando su autonomía financiera.

: Los municipios quedan sujetos a la voluntad del gobierno provincial para recibir recursos, debilitando su autonomía financiera. Impacto social inmediato: En un contexto de recorte nacional de más del 15% en la coparticipación y caída de transferencias, el veto significa repartir escasez con demoras, agravando la crisis de servicios básicos.

Ambos vetos refuerzan la concentración de poder en el Ejecutivo provincial:

En el plano institucional , se evita abrir el debate constitucional.

, se evita abrir el debate constitucional. En el plano económico, se mantiene el control sobre la caja y la distribución de fondos.

En síntesis: el veto a estas leyes implica menos transparencia, menos autonomía municipal y más centralización política, en un momento de crisis terminal de ingresos y fuerte presión social.

Fuente: Costo Politico Radio Provincia.