El concejo eximió de la limpieza de veredas y patios a adultos mayores y vecinos con CUD

Rio Grande 29/05/2026.- La iniciativa, presentada por los concejales Guadalupe Zamora y Matias Löffler, se desprende de un pedido de vecinos de la zona céntrica y casco viejo de la ciudad. La misma contó con el apoyo del Cuerpo de Concejales para su aprobación.

El Concejo Deliberante de Río Grande aprobó una ordenanza que exceptúa a adultos mayores y personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) de la obligación de realizar tareas de limpieza y mantenimiento de patios, veredas y canteros.

Además, establece la creación de un registro municipal para identificar a los vecinos alcanzados por este beneficio. De esta manera, el Municipio deberá garantizar las tareas de limpieza correspondientes en esos casos.

La presidenta del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora, destacó que “esta ordenanza busca dar una respuesta concreta a muchos vecinos y vecinas que, por cuestiones de edad o discapacidad, no pueden afrontar tareas que demandan esfuerzo físico y que muchas veces representan un riesgo para su salud”.

Además, remarcó que “el Estado tiene que estar presente acompañando y cuidando a quienes más lo necesitan, con políticas públicas que los beneficien en cuestiones cotidianas”.

Finalmente, Zamora señaló que “esta herramienta fortalece una mirada comunitaria y solidaria de la ciudad, porque entendemos que hay situaciones particulares que deben ser contempladas desde el Municipio”. En ese sentido, recordó que la ciudad ya cuenta con antecedentes similares vinculados a la limpieza de nieve para adultos mayores y personas con discapacidad.