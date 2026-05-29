El Concejo Deliberante aprobó modificaciones a la normativa en materia de suelo urbano

El Concejo Deliberante, presidido por la concejal Guadalupe Zamora, realizó este jueves la IV Sesión Ordinaria en las instalaciones del Museo Municipal “Virginia Choquintel”, y de la misma también participaron los concejales Verónica Martínez, Alejandra Arce, Federico Runin, Walter Abregú, Florencia Vargas, Jonatan Bogado, Maximiliano Ybars y Matías Löffler.

Durante la sesión los ediles abordaron una amplia agenda legislativa orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos y fortalecer distintas políticas públicas locales.

En el marco de la sesión fueron aprobados diversos asuntos vinculados a obras de accesibilidad, ordenamiento vial, cultura, inclusión y control legislativo.

Entre ellos, se destacó la aprobación de la ordenanza impulsada por el bloque Somos Fueguinos de la concejal Vargas para la refuncionalización y adecuación de la rampa de accesibilidad ubicada en la intersección de las calles Facundo Quiroga y Santa María Domingo Mazzarello.

Asimismo, a petición del concejal Bogado, se autorizó un estacionamiento reservado para personas con discapacidad en calle Hermana Taparello N° 575, junto con la correspondiente cartelería informativa, y se declaró de Interés Municipal el proyecto “Sembrando Conciencia”, iniciativa de la concejal Arce y que está orientada a la promoción de acciones comunitarias y ambientales.

Durante la sesión también se aprobó a solicitud del concejal Abregu un pedido de informe al Ejecutivo Municipal respecto al cumplimiento de la Ordenanza N° 4158/2020, que crea la Biblioteca Digital Municipal.

En tanto, a solicitud del bloque del MPF que integran los ediles Zamora y Löffler se aprobó una comunicación de repudio a la modificación de la Ley Nacional N° 27.637 del Régimen de Zona Fría, ante la preocupación generada por el posible impacto negativo sobre los usuarios fueguinos.

Además, el cuerpo legislativo aprobó modificaciones a la Ordenanza N° 2973/12 sobre Audiencia Pública, buscando fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, proyecto impulsado por el bloque del MPF.

Dictámenes

En relación a los dictámenes de comisión, se aprobaron distintas iniciativas vinculadas a infraestructura urbana, seguridad vial, salud y reconocimiento comunitario.

Entre ellas, la construcción de cordón cuneta en distintos sectores de la ciudad, la colocación de reductores de velocidad y señalización vial, la denominación de calles con los nombres “Juan Delgado” y “Dr. Adrián Bitsch”, proyectos que fueron promovidos por la concejal Vargas y la creación del programa “Garitas con Identidad Fueguina”, propuesta impulsada por el concejal Ybars.

También se avanzó en proyectos relacionados con la prevención del cáncer de mama en espacios públicos mediante la iniciativa “Códigos que cuidan”, la declaración de Interés Municipal Cultural al “Proyecto Sara”, ambas propuestas originadas por la concejal Vargas y la adhesión a la Ley Provincial N° 1550 de prevención de incendios forestales y rurales, propuesta de la concejal Martínez.

Por otra parte, se aprobaron pedidos de informe al Ejecutivo Municipal sobre el cumplimiento de ordenanzas vinculadas a señalización de sendas peatonales, estacionamiento exclusivo para motocicletas y el programa municipal de acompañamiento emocional deportivo.

Asimismo, el Concejo aprobó proyectos relacionados con el tránsito y la infraestructura urbana, entre ellos un estudio de factibilidad técnica sobre el Puente General Mosconi que fue promovido por el concejal Runin, la creación de un playón de estacionamiento en el Monumento al Cristo que fue promovida por la concejal Martínez y el emplazamiento de una garita de colectivo en la intersección de Teniente Primero Juan Domingo Bernhardt y Aeroposta Argentina, proyecto que fue impulsado por el concejal Abregu.

A instancias de la concejal Arce, se aprobó una adecuación normativa en materia de suelo fiscal urbano.

Finalmente, se aprobó la desafectación de un espacio verde para su adjudicación al Club Social, Deportivo y Cultural Sacachispas Río Grande, así como una modificación de la Ordenanza N° 2941/11, exceptuando a adultos mayores y personas con Certificado Único de Discapacidad de la obligatoriedad de limpieza de patios, veredas y canteros, ambas propuestas pertenecientes al bloque del MPF que integran los concejales Zamora y Löffler.

De esta manera, el Concejo Deliberante continúa impulsando herramientas legislativas orientadas al desarrollo urbano, la inclusión, la seguridad vial y el fortalecimiento de las instituciones y organizaciones de la comunidad riograndense.