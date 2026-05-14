El Concejo Deliberante analizó diversos asuntos junto a vecinos en reunión de comisión

En el marco de la reunión de comisión realizada este miércoles en la sala de comisiones del Concejo Deliberante, los ediles trataron una amplia agenda de asuntos parlamentarios junto a vecinos e invitados que participaron de los distintos debates.

Dentro de la Comisión de Presupuesto, Planeamiento Urbano y Obra Pública, presidida por el concejal Maximiliano Ybars, se abordaron proyectos relacionados con la Reserva Natural Urbana Cabo Domingo, proyecto de la concejal Arce que seguirá siendo analizado la próxima semana con invitados, modificaciones en sentidos de circulación vehicular, instalación de reductores de velocidad, señalización vial, emplazamiento de garitas de colectivos, y el programa “Garitas con Identidad Fueguina”, proyecto del concejal Ybars, que obtuvo dictamen para la próxima sesión, entre otros temas vinculados al ordenamiento urbano y la seguridad vial.

Asimismo, se analizaron iniciativas referidas a cordón cuneta y bacheo, la promoción de la producción agroecológica con certificación de “Producto Agroecológico”, proyecto del concejal Bogado que fue analizado junto a funcionarios municipales y personal del INTA, además de adecuaciones normativas vinculadas a suelo fiscal urbano.

Durante la jornada también se trataron excepciones comerciales y urbanísticas solicitadas por vecinos y comerciantes de la ciudad, además de proyectos vinculados a la desafectación de espacios verdes y adjudicaciones para instituciones deportivas.

En tanto, en la Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Turismo se debatió la adhesión a la Ley Provincial de Prevención de Incendios Forestales y Rurales.

Por su parte, la Comisión de Legislación e Interpretación avanzó en el análisis de modificaciones al Código Electoral Municipal vinculadas a la implementación de la boleta única por estamento municipal, proyecto impulsado desde el bloque del concejal Ybars.

En el ámbito de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, los concejales analizaron el proyecto que propone instituir el 26 de marzo de cada año como “Día de Conmemoración de la Tragedia Aérea del Avión Yagán” en la ciudad de Río Grande.

Asimismo, la Comisión de Tránsito y Seguridad Vial abordó proyectos relacionados con señalización, reductores de velocidad, adecuaciones viales, estudios de factibilidad técnica sobre el puente General Mosconi y pedidos de informes sobre cumplimiento de ordenanzas vinculadas a estacionamiento de motocicletas, sendas peatonales y servicios públicos esenciales.

Desde el Cuerpo deliberativo destacaron la importancia de estos espacios de trabajo y participación ciudadana, donde vecinos e instituciones pueden exponer inquietudes y aportar propuestas sobre distintos proyectos que son analizados por las comisiones del Concejo Deliberante.