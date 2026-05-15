EL CENTRO MUNICIPAL DE LAS INFANCIAS CUMPLE 5 AÑOS ACOMPAÑANDO A LAS FAMILIAS DE RÍO GRANDE

Rio Grande 15/05/2026.- Desde su creación, el Centro Municipal de las Infancias acompañó a más de 870 familias riograndenses a través de un abordaje integral e interdisciplinario. Hasta abril de 2026, se realizaron un total de 8.600 prestaciones vinculadas a la evaluación, diagnóstico y seguimiento del neurodesarrollo infantil. Esta iniciativa forma parte de una política pública implementada desde la primera gestión del intendente Martín Perez, que nació a partir de la escucha activa a las familias.

Este jueves, el Centro Municipal de las Infancias (CMI) celebró su 5° aniversario consolidándose como un espacio de referencia para el acompañamiento integral de niños, niñas y familia de Río Grande.

Desde su inauguración, el CMI trabaja permanentemente en la detección temprana, evaluación y acompañamiento de desafíos en el desarrollo infantil, promoviendo una atención accesible, interdisciplinaria y con perspectiva de derechos.

A lo largo de estos 5 años, más de 870 familias fueron evaluadas y acompañadas a partir de diagnósticos realizados por el equipo profesional del Centro. A su vez, hasta abril de este año se concretaron más de 8600 prestaciones, reflejando el crecimiento y fortalecimiento de esta política pública impulsada por el Municipio de Río Grande.

Cabe recordar que el Centro Municipal de las Infancias se creó a partir de la decisión política del intendente Martín Perez de generar respuestas concretas a una demanda histórica por parte de las familias de la ciudad, garantizando el acceso a evaluaciones especializadas y a un seguimiento integral del neurodesarrollo.

Por medio de un equipo interdisciplinario, el CMI trabaja día a día desde una mirada preventiva e inclusiva, articulando acciones con diferentes áreas municipales, promoviendo herramientas de acompañamiento para las familias, instituciones y espacios comunitarios.

De esta forma, el Estado Municipal reafirma su compromiso con las infancias y continúa fortaleciendo las políticas públicas que promueven igualdad de oportunidades, inclusión y acceso a una salud de calidad para las y los riograndenses.