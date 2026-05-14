Tierra del Fuego 14/05/2026.- A través de este acuerdo, el Banco de Tierra del Fuego se constituye como el proveedor estratégico de coberturas para la empresa estatal, reforzando el rol de BTF Seguros como un actor fundamental en la protección del sector público, empresas y particulares.

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EL BTF FIRMÓ UN CONVENIO CON TERRA IGNIS Y POTENCIA SU ROL EN LA ACTIVIDAD DE SEGUROS

A través de este acuerdo, el Banco de Tierra del Fuego se constituye como el proveedor estratégico de coberturas para la empresa estatal, reforzando el rol de BTF Seguros como un actor fundamental en la protección del sector público, empresas y particulares.

En el marco de su Plan Estratégico 2026, el Banco de Tierra del Fuego (BTF) formalizó un convenio con la empresa estatal de hidrocarburos y energía Terra Ignis Energía S.A. Mediante este acuerdo, la entidad financiera provincial asume el rol de agente institorio, brindando soluciones integrales de aseguramiento para la operatividad y los activos de la compañía.

Esta alianza consolida el papel del Banco como un referente de peso en el mercado asegurador regional. Bajo la marca BTF Seguros, la entidad pone a disposición de organismos públicos, sectores productivos y clientes particulares el asesoramiento de un equipo de gestión especializado y el respaldo de las compañías aseguradoras más prestigiosas del mercado nacional.

Al respecto, el presidente del BTF, Adrián Cosentino, destacó que «la firma de este convenio con Terra Ignis no es un hecho aislado, sino que forma parte de nuestra visión de conectar todas las capacidades del Banco con el desarrollo de la provincia. Estamos consolidando nuestro rol como agente institorio para ofrecer un servicio de excelencia, conectando la demanda de protección de sectores estratégicos con las mejores coberturas disponibles en el mercado. Queremos que cada actor de la economía local, desde una empresa estatal hasta un vecino, encuentre en el BTF el asesoramiento y la seguridad que su actividad requiere».

El objetivo central es que el Banco actúe como un facilitador de confianza, garantizando las mejores condiciones de contratación y una respuesta ágil, apalancándose en su presencia en toda la provincia y su conocimiento de la realidad fueguina.

Por su parte, el presidente de Terra Ignis Energía S.A., Maximiliano Dalessio, señaló que «Este acuerdo representa un primer paso institucional muy importante entre Terra Ignis y el Banco de Tierra del Fuego. Estamos consolidando un modelo de desarrollo en el que las instituciones de la provincia trabajan integradas para potenciar la actividad energética, generar valor local y fortalecer la capacidad de gestión fueguina sobre sectores estratégicos».

De la firma del convenio participaron autoridades de ambas entidades, acompañando a sus respectivos presidentes. En representación de Terra Ignis Energía S.A. estuvieron presentes los directores Víctor Salgues, Mauro Pérez Toscani y Alejandro Eloff, junto a Verónica Tito, Gerente Legal e Institucional de la compañía.

Este convenio se enmarca en un proceso más amplio: el relanzamiento del área de seguros del BTF como una unidad de negocios estratégica, con equipo propio, cartera ampliada y una propuesta de valor orientada a toda la sociedad fueguina. En ese sentido, el Banco ya viene desarrollando acciones concretas para acercar estas soluciones a los vecinos, con descuentos desde el 40% en distintas coberturas —automotor, vivienda, vida y más— con las mejores compañías del mercado nacional. En este sentido, el área de seguros se consolida como un servicio complementario que refuerza el rol histórico del BTF como institución de fomento al servicio de los fueguinos.

Al respecto, Cosentino fue contundente: «BTF Seguros no es un servicio accesorio, es una decisión estratégica. Estamos llevando adelante transformaciones profundas en el área para reposicionar al Banco como un actor central en el mercado asegurador de la provincia, con una oferta competitiva, accesible y respaldada por las compañías más sólidas del país. De la misma manera que el Banco tiene un rol de liderazgo en el crédito a familias y empresas, queremos construir ese mismo posicionamiento en el segmento de seguros. Queremos que un fueguino pueda asegurar su auto, su casa o su negocio con la confianza de que tiene al Banco de su provincia detrás».

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Con este relanzamiento, BTF Seguros se consolida como una pieza central en la estrategia de servicios del Banco, respaldando a empresas, organismos públicos y particulares con una gestión de riesgos profesional, ágil y profundamente arraigada en la realidad de la provincia.