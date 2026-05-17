Economía, Info general, Nacionales, Política, Provinciales, seguridad

El ajuste de la crueldad: la casta se enriquece mientras el pueblo se enferma y se hunde, más de 1,17 billones de pesos recortados

Por Armando Cabral

Rio Grande 17/05/2026.- La Decisión Administrativa 20/2026 expone con claridad el verdadero rostro del poder: un gobierno que recorta salud, educación y obras vitales, mientras sus voceros y aliados acumulan privilegios y denuncias de corrupción. Un billón ciento setenta mil millones de pesos menos para derechos básicos, mientras la casta política que mencionamos (Milei, Adorni, Karina Milei y los libertarios de Tierra del Fuego) se enriquece y habla de “salvar vidas” mientras condena a miles, al hambre, desempleo, contagio de enfermedades, analfabetismo, recorte de energía, e inseguridad.

  • Hace una semana hablábamos de los porcentajes de los recortes que el gobierno nacional ha llevado adelante en los 28 meses que lleva de gestión y realmente el cinismo, las con tradiciones, las mentiras y la crueldad con que actúan, condenando a muerte a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, o jubilados, quitando medicamentos, educación, alimentos, servicios básicos como el agua potable, educación y seguridad.
  • Esta es la muestra de lo que ha votado el 56 % del país, y estos son los resultados hoy, mientras que a futuro, se adelanta que volverán enfermedades como la Tuberculosis, Lepra, hepatitis, no habrá prevencion del cancer y ya tenemos un crecimiento alarmante de Sífilis.
  • Este es el resultado de las políticas de Milei.
  • Recorte total: $63.021 millones.
  • Medicamentos de alta complejidad: –$20.000 millones, poniendo en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales.
  • Cáncer y VIH: –$5.000 millones en prevención y tratamiento del cáncer; –$800 millones en VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra; –$900 millones en Salud Sexual y Procreación Responsable.
  • Organismos estratégicos: INCUCAI –$831,3 millones; Instituto Malbrán –$1.162 millones, paralizando obras de infraestructura clave.

Mientras se quitan medicamentos que salvan vidas, la casta libertaria habla de “salvar las dos vidas” y condena a miles a la enfermedad y la muerte.

  • Recorte total: $78.768 millones.
  • Plan Nacional de Alfabetización: –$35.288 millones, dejando a las provincias sin recursos básicos.
  • Salarios docentes: eliminación del Fondo de Compensación Salarial –$8.929 millones.
  • Universidades: –$5.303 millones en infraestructura, golpeando a la UNLP (–$1.043 millones), UNSAM y Avellaneda.
  • Escuelas: –$21.600 millones en equipamiento y obras.

La casta que se enriquece con coimas y estafas condena a los jóvenes a un futuro sin educación ni oportunidades.

  • Recorte total: más de $970.000 millones.
  • Obras “muertas”: Acueducto Vipos (Tucumán), Agua Potable de Concordia (Entre Ríos), Planta Depuradora de Rafaela (Santa Fe), Acueducto Sarmiento–Comodoro Rivadavia (Chubut).
  • Se quitan obras de agua potable y cloacas, mientras Adorni no da explicaciones sobre su enriquecimiento y Karina Milei se lleva el 3% de las coimas de ANDIS.
  • Defensa: –$46.000 millones; la Armada pierde cuatro helicópteros navales.
  • Ciencia y tecnología: CONICET –$3.280 millones; CONAE –$4.409 millones; ANLIS –$1.162 millones; Agencia I+D+i –$857 millones.

Se destruye el futuro científico y tecnológico, mientras Milei acumula denuncias por estafa Libra.

  • Cancillería: –$14,3 millones en acciones diplomáticas sobre Malvinas y Antártida.
  • Parques Nacionales: –$2.557 millones en conservación de áreas naturales protegidas.
  • Bomberos: –$11,8 millones.

Ni la soberanía ni el ambiente se salvan de la motosierra.

Este ajuste no es un plan económico: es una política repulsiva de saqueo y crueldad.

  • Se quitan medicamentos, agua y educación.
  • Se destruye la ciencia y la defensa.
  • Se enriquecen los voceros y operadores de la casta libertaria.

La contradicción es brutal: hablan de salvar vidas mientras condenan a miles a la enfermedad y la miseria.

Área Recorte 2026 Variación real vs 2023 Impacto
Salud –$63.021 millones –51% en Superintendencia, –28% a –53% en hospitales, Malbrán –38%, ANMAT –36% Paralización de programas críticos, riesgo de epidemias, menos medicamentos de alta complejidad.
Educación –$78.768 millones Programas como Conectar Igualdad y Fondo Incentivo Docente –100%, becas –85%, formación docente –95% Desmantelamiento de alfabetización, salarios docentes y universidades.
Ciencia y Tecnología CONICET –$3.280 millones, CONAE –$4.409 millones –36% en CONICET, –59% en CONAE, –84% en programas de investigación Retroceso en soberanía científica y tecnológica.
Provincias –$970.000 millones Transferencias y obras hídricas –97% a –100% Obras de agua potable y cloacas paralizadas en Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe y Chubut.
Políticas sociales Eliminación de programas de primera infancia y economía social –92% a –100% Comedores comunitarios –54%, Prestación Alimentar –45%.
Defensa –$46.000 millones Fuerzas federales –13% a –35%
  • Salud: $63.021 millones
  • Educación: $78.768 millones
  • Provincias: $970.000 millones
  • Defensa: $46.000 millones
  • Ciencia y Tecnología:
    • CONICET: $3.280 millones
    • CONAE: $4.409 millones
    • ANLIS: $1.162 millones
    • Agencia I+D+i: $857 millones Subtotal Ciencia: $9.708 millones
  • Malvinas y Parques Nacionales:
    • Cancillería (Malvinas/Antártida): $14,3 millones
    • Parques Nacionales: $2.557 millones
    • Bomberos: $11,8 millones Subtotal Ambiente/Diplomacia: $2.583,1 millones
63.021+78.768+970.000+46.000+9.708+2.583,1=1.170.080,1 millones de pesos

Es decir, más de 1,17 billones de pesos recortados en áreas vitales como salud, educación, ciencia, provincias y soberanía.

Este número consolidado muestra la magnitud del ajuste: un billón ciento setenta mil millones de pesos menos para derechos básicos, mientras la casta política que mencionamos (Milei, Adorni, Karina Milei y los libertarios de Tierra del Fuego) se enriquece y habla de “salvar vidas” mientras condena a miles.

La pregunta que les hacemos a Monte de Oca, Coto, Pauli, Graciania, Zelzer y Rodríguez, es donde esta la plata, a que se destina a la cascada de Adorni, a las coimas de Karina, a mas estafas con memcoins, al narcotráfico, donde esta esta plata.

Donde estan los $ 468.000 millones mensuales que se les quedan a los jubilados.

Los U$D 32.000 millones del blanqueado de los bancos.

Los U$D 7.000 millones de las retenciones al campo de 2025.

Los $ 57.000 millones de las coimas de ANDIS

Y asi podríamos seguir desenmascarando a esta asociación ilícita, pero por hoy es suficiente, seguiremos refutando cada una de las mentiras del gobierno nacional, del provincial y de todo aquel que intente seguir tomándole el pelo a la gente.

Fuente: Armando Cabral

www.lalicuadoratdf.com.ar

 

loading...