El ajuste de la crueldad: la casta se enriquece mientras el pueblo se enferma y se hunde, más de 1,17 billones de pesos recortados

- Hace una semana hablábamos de los porcentajes de los recortes que el gobierno nacional ha llevado adelante en los 28 meses que lleva de gestión y realmente el cinismo, las con tradiciones, las mentiras y la crueldad con que actúan, condenando a muerte a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, o jubilados, quitando medicamentos, educación, alimentos, servicios básicos como el agua potable, educación y seguridad.
- Esta es la muestra de lo que ha votado el 56 % del país, y estos son los resultados hoy, mientras que a futuro, se adelanta que volverán enfermedades como la Tuberculosis, Lepra, hepatitis, no habrá prevencion del cancer y ya tenemos un crecimiento alarmante de Sífilis.
- Este es el resultado de las políticas de Milei.
- Recorte total: $63.021 millones.
- Medicamentos de alta complejidad: –$20.000 millones, poniendo en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales.
- Cáncer y VIH: –$5.000 millones en prevención y tratamiento del cáncer; –$800 millones en VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra; –$900 millones en Salud Sexual y Procreación Responsable.
- Organismos estratégicos: INCUCAI –$831,3 millones; Instituto Malbrán –$1.162 millones, paralizando obras de infraestructura clave.
Mientras se quitan medicamentos que salvan vidas, la casta libertaria habla de “salvar las dos vidas” y condena a miles a la enfermedad y la muerte.
- Recorte total: $78.768 millones.
- Plan Nacional de Alfabetización: –$35.288 millones, dejando a las provincias sin recursos básicos.
- Salarios docentes: eliminación del Fondo de Compensación Salarial –$8.929 millones.
- Universidades: –$5.303 millones en infraestructura, golpeando a la UNLP (–$1.043 millones), UNSAM y Avellaneda.
- Escuelas: –$21.600 millones en equipamiento y obras.
La casta que se enriquece con coimas y estafas condena a los jóvenes a un futuro sin educación ni oportunidades.
- Recorte total: más de $970.000 millones.
- Obras “muertas”: Acueducto Vipos (Tucumán), Agua Potable de Concordia (Entre Ríos), Planta Depuradora de Rafaela (Santa Fe), Acueducto Sarmiento–Comodoro Rivadavia (Chubut).
- Se quitan obras de agua potable y cloacas, mientras Adorni no da explicaciones sobre su enriquecimiento y Karina Milei se lleva el 3% de las coimas de ANDIS.
- Defensa: –$46.000 millones; la Armada pierde cuatro helicópteros navales.
- Ciencia y tecnología: CONICET –$3.280 millones; CONAE –$4.409 millones; ANLIS –$1.162 millones; Agencia I+D+i –$857 millones.
Se destruye el futuro científico y tecnológico, mientras Milei acumula denuncias por estafa Libra.
- Cancillería: –$14,3 millones en acciones diplomáticas sobre Malvinas y Antártida.
- Parques Nacionales: –$2.557 millones en conservación de áreas naturales protegidas.
- Bomberos: –$11,8 millones.
Ni la soberanía ni el ambiente se salvan de la motosierra.
Este ajuste no es un plan económico: es una política repulsiva de saqueo y crueldad.
- Se quitan medicamentos, agua y educación.
- Se destruye la ciencia y la defensa.
- Se enriquecen los voceros y operadores de la casta libertaria.
La contradicción es brutal: hablan de salvar vidas mientras condenan a miles a la enfermedad y la miseria.
|Área
|Recorte 2026
|Variación real vs 2023
|Impacto
|Salud
|–$63.021 millones
|–51% en Superintendencia, –28% a –53% en hospitales, Malbrán –38%, ANMAT –36%
|Paralización de programas críticos, riesgo de epidemias, menos medicamentos de alta complejidad.
|Educación
|–$78.768 millones
|Programas como Conectar Igualdad y Fondo Incentivo Docente –100%, becas –85%, formación docente –95%
|Desmantelamiento de alfabetización, salarios docentes y universidades.
|Ciencia y Tecnología
|CONICET –$3.280 millones, CONAE –$4.409 millones
|–36% en CONICET, –59% en CONAE, –84% en programas de investigación
|Retroceso en soberanía científica y tecnológica.
|Provincias
|–$970.000 millones
|Transferencias y obras hídricas –97% a –100%
|Obras de agua potable y cloacas paralizadas en Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe y Chubut.
|Políticas sociales
|Eliminación de programas de primera infancia y economía social
|–92% a –100%
|Comedores comunitarios –54%, Prestación Alimentar –45%.
|Defensa
|–$46.000 millones
|Fuerzas federales –13% a –35%
- Salud: $63.021 millones
- Educación: $78.768 millones
- Provincias: $970.000 millones
- Defensa: $46.000 millones
- Ciencia y Tecnología:
- CONICET: $3.280 millones
- CONAE: $4.409 millones
- ANLIS: $1.162 millones
- Agencia I+D+i: $857 millones Subtotal Ciencia: $9.708 millones
- Malvinas y Parques Nacionales:
- Cancillería (Malvinas/Antártida): $14,3 millones
- Parques Nacionales: $2.557 millones
- Bomberos: $11,8 millones Subtotal Ambiente/Diplomacia: $2.583,1 millones
Es decir, más de 1,17 billones de pesos recortados en áreas vitales como salud, educación, ciencia, provincias y soberanía.
Este número consolidado muestra la magnitud del ajuste: un billón ciento setenta mil millones de pesos menos para derechos básicos, mientras la casta política que mencionamos (Milei, Adorni, Karina Milei y los libertarios de Tierra del Fuego) se enriquece y habla de “salvar vidas” mientras condena a miles.
La pregunta que les hacemos a Monte de Oca, Coto, Pauli, Graciania, Zelzer y Rodríguez, es donde esta la plata, a que se destina a la cascada de Adorni, a las coimas de Karina, a mas estafas con memcoins, al narcotráfico, donde esta esta plata.
Donde estan los $ 468.000 millones mensuales que se les quedan a los jubilados.
Los U$D 32.000 millones del blanqueado de los bancos.
Los U$D 7.000 millones de las retenciones al campo de 2025.
Los $ 57.000 millones de las coimas de ANDIS
Y asi podríamos seguir desenmascarando a esta asociación ilícita, pero por hoy es suficiente, seguiremos refutando cada una de las mentiras del gobierno nacional, del provincial y de todo aquel que intente seguir tomándole el pelo a la gente.
Fuente: Armando Cabral
www.lalicuadoratdf.com.ar