El ajuste de la crueldad: la casta se enriquece mientras el pueblo se enferma y se hunde, más de 1,17 billones de pesos recortados

Rio Grande 17/05/2026.- La Decisión Administrativa 20/2026 expone con claridad el verdadero rostro del poder: un gobierno que recorta salud, educación y obras vitales, mientras sus voceros y aliados acumulan privilegios y denuncias de corrupción. Un billón ciento setenta mil millones de pesos menos para derechos básicos, mientras la casta política que mencionamos (Milei, Adorni, Karina Milei y los libertarios de Tierra del Fuego) se enriquece y habla de “salvar vidas” mientras condena a miles, al hambre, desempleo, contagio de enfermedades, analfabetismo, recorte de energía, e inseguridad.

Hace una semana hablábamos de los porcentajes de los recortes que el gobierno nacional ha llevado adelante en los 28 meses que lleva de gestión y realmente el cinismo, las con tradiciones, las mentiras y la crueldad con que actúan, condenando a muerte a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, o jubilados, quitando medicamentos, educación, alimentos, servicios básicos como el agua potable, educación y seguridad.

Esta es la muestra de lo que ha votado el 56 % del país, y estos son los resultados hoy, mientras que a futuro, se adelanta que volverán enfermedades como la Tuberculosis, Lepra, hepatitis, no habrá prevencion del cancer y ya tenemos un crecimiento alarmante de Sífilis.

Este es el resultado de las políticas de Milei.



Recorte total: $63.021 millones.

$63.021 millones. Medicamentos de alta complejidad: –$20.000 millones, poniendo en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales.

–$20.000 millones, poniendo en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales. Cáncer y VIH: –$5.000 millones en prevención y tratamiento del cáncer; –$800 millones en VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra; –$900 millones en Salud Sexual y Procreación Responsable.

–$5.000 millones en prevención y tratamiento del cáncer; –$800 millones en VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra; –$900 millones en Salud Sexual y Procreación Responsable. Organismos estratégicos: INCUCAI –$831,3 millones; Instituto Malbrán –$1.162 millones, paralizando obras de infraestructura clave.

Mientras se quitan medicamentos que salvan vidas, la casta libertaria habla de “salvar las dos vidas” y condena a miles a la enfermedad y la muerte.

Recorte total: $78.768 millones.

$78.768 millones. Plan Nacional de Alfabetización: –$35.288 millones, dejando a las provincias sin recursos básicos.

–$35.288 millones, dejando a las provincias sin recursos básicos. Salarios docentes: eliminación del Fondo de Compensación Salarial –$8.929 millones.

eliminación del Fondo de Compensación Salarial –$8.929 millones. Universidades: –$5.303 millones en infraestructura, golpeando a la UNLP (–$1.043 millones), UNSAM y Avellaneda.

–$5.303 millones en infraestructura, golpeando a la UNLP (–$1.043 millones), UNSAM y Avellaneda. Escuelas: –$21.600 millones en equipamiento y obras.

La casta que se enriquece con coimas y estafas condena a los jóvenes a un futuro sin educación ni oportunidades.

Recorte total: más de $970.000 millones.

más de $970.000 millones. Obras “muertas”: Acueducto Vipos (Tucumán), Agua Potable de Concordia (Entre Ríos), Planta Depuradora de Rafaela (Santa Fe), Acueducto Sarmiento–Comodoro Rivadavia (Chubut).

Acueducto Vipos (Tucumán), Agua Potable de Concordia (Entre Ríos), Planta Depuradora de Rafaela (Santa Fe), Acueducto Sarmiento–Comodoro Rivadavia (Chubut). Se quitan obras de agua potable y cloacas, mientras Adorni no da explicaciones sobre su enriquecimiento y Karina Milei se lleva el 3% de las coimas de ANDIS.

Defensa: –$46.000 millones; la Armada pierde cuatro helicópteros navales.

–$46.000 millones; la Armada pierde cuatro helicópteros navales. Ciencia y tecnología: CONICET –$3.280 millones; CONAE –$4.409 millones; ANLIS –$1.162 millones; Agencia I+D+i –$857 millones.

Se destruye el futuro científico y tecnológico, mientras Milei acumula denuncias por estafa Libra.

Cancillería: –$14,3 millones en acciones diplomáticas sobre Malvinas y Antártida.

–$14,3 millones en acciones diplomáticas sobre Malvinas y Antártida. Parques Nacionales: –$2.557 millones en conservación de áreas naturales protegidas.

–$2.557 millones en conservación de áreas naturales protegidas. Bomberos: –$11,8 millones.

Ni la soberanía ni el ambiente se salvan de la motosierra.

Este ajuste no es un plan económico: es una política repulsiva de saqueo y crueldad.

Se quitan medicamentos, agua y educación.

Se destruye la ciencia y la defensa.

Se enriquecen los voceros y operadores de la casta libertaria.

La contradicción es brutal: hablan de salvar vidas mientras condenan a miles a la enfermedad y la miseria.