Editorial: Tierra del Fuego entre el caos nacional y la debilidad provincial

Tierra del Fuego 27/05/2026.- La política económica, social y política de Javier Milei está causando un daño profundo en Tierra del Fuego. No se trata de una opinión aislada: lo he denunciado reiteradamente en La Licuadora TDF, documentando cómo las medidas libertarias han desmantelado empresas, precarizado empleos y erosionado la convivencia social en nuestra provincia.

El discurso de Milei, cargado de vulgaridad y confrontación, se traduce en decisiones que golpean directamente a la industria fueguina, a los trabajadores y a las familias. La desregulación indiscriminada, la reducción de subsidios y la ausencia de políticas de desarrollo regional han convertido a Tierra del Fuego en un laboratorio del caos. Ignorar esta realidad es ser cómplice del vaciamiento de nuestro tejido productivo y social.

Pero sería irresponsable limitar la crítica al plano nacional. La gestión del gobernador Gustavo Melella también merece un análisis severo. Su administración ha mostrado falencias en la conducción política, en la transparencia de las decisiones y en la capacidad de anticipar las consecuencias de las políticas nacionales sobre la realidad fueguina. La falta de firmeza para defender los intereses provinciales frente al avance del gobierno central ha dejado a Tierra del Fuego en una posición de vulnerabilidad.

La combinación de un poder nacional que destruye y un poder provincial que titubea genera un escenario de crisis institucional. Milei avanza con un proyecto que desprecia la soberanía industrial y social de la provincia, mientras Melella no logra articular una estrategia clara para resistir y proteger a los fueguinos.

Tierra del Fuego no es un territorio de improvisación política ni un espacio para experimentos ideológicos. Es una provincia soberana, con familias y trabajadores que merecen respeto, claridad y futuro. La defensa de nuestra tierra exige un repudio absoluto a las políticas destructivas de Milei, pero también una exigencia firme de corrección y transparencia hacia la gestión provincial.

El silencio, la indiferencia o la complicidad no son opciones. La crítica responsable y el compromiso activo son el único camino para preservar la dignidad y el futuro de Tierra del Fuego.

Declaración de repudio y crítica

Manifiesto mi más absoluto repudio hacia quienes ignoran el daño que está causando la política económica, social y política de Javier Milei en Tierra del Fuego. Este repudio lo he sostenido y publicado reiteradamente en La Licuadora TDF, donde se documenta cómo las medidas libertarias han desmantelado empresas, empleos y la convivencia social en nuestra provincia.

Sin embargo, este repudio no implica desconocer los errores de la gestión del gobernador Gustavo Melella. Su administración ha mostrado falencias en la conducción política, en la transparencia de las decisiones y en la capacidad de anticipar las consecuencias de las políticas nacionales sobre la realidad fueguina.

Ignorar la devastación que provoca Milei es ser cómplice del vaciamiento de nuestro tejido social y productivo. Pero también sería irresponsable callar frente a las debilidades de un gobierno provincial que no ha sabido defender con firmeza los intereses de Tierra del Fuego.

Tierra del Fuego no es un laboratorio para el caos ni un territorio de improvisación política: es una provincia soberana, con familias y trabajadores que merecen respeto, claridad y futuro.

Por Armando Cabral – La Licuadora TDF