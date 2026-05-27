Economía nacional: Hoy prácticamente ningún rubro se salva de la crisis»

Martín Giménez, tesorero de la Cámara de Comercio de Resistencia y vocal del consejo directivo de la Cámara Argentina de Comercio, explicó que en los últimos meses se profundizó una modalidad de embargo que afecta directamente el funcionamiento de los comercios.

«Nosotros esta semana estuvimos trabajando sobre el mismo tema de los embargos de Arca, pero ahora con otra modalidad que está implementando el organismo, que obviamente está dentro de sus atribuciones. Lo que hacen es pedir a los clientes de los contribuyentes deudores que retengan los pagos de las facturas y los depositen directamente a Arca», señaló.

Giménez detalló el mecanismo utilizado por el organismo recaudador y explicó cómo repercute en las empresas.

«Supongamos que yo tengo una deuda con Arca. Ellos me embargan las cuentas, pero no logran cobrar todo. Entonces notifican a mis clientes y les dicen que no me paguen la factura a mí, sino que le depositen directamente al organismo. Esa es la nueva modalidad de embargo que están utilizando», explicó.

Pedido de freno

a las medidas

Según indicó el dirigente empresarial, la preocupación no es exclusiva del Chaco. Aseguró que el tema viene siendo analizado a nivel nacional por distintas entidades empresarias y cámaras comerciales.

«Esta semana participé de reuniones en la Cámara Argentina de Comercio, en Buenos Aires, y justamente habían enviado una carta al director de Arca y al ministro de Economía, Luis Caputo, para pedir que se revean estas medidas», comentó.

En ese sentido, remarcó que el deterioro del comercio es generalizado. «La situación en el comercio, en la gran mayoría de los casos, es de pérdidas importantes de ventas. Esto que ocurre con los embargos pasa en todas las provincias. Lo vengo escuchando hace dos o tres meses en las reuniones nacionales de la CAC», sostuvo.

«Nosotros adherimos totalmente al pedido. También sé que la Came y otras entidades hicieron gestiones. Es una situación muy preocupante para todos los sectores. La Unión Industrial habla por los industriales y nosotros por el comercio, pero todos estamos atravesando dificultades similares», afirmó.

«Los embargos llegan cada vez más rápido»

Giménez explicó que uno de los principales problemas es la reducción de los plazos con los que Arca inicia las acciones judiciales y los embargos sobre las cuentas bancarias.

«Antes, los embargos se aplicaban entre cinco y seis meses después del vencimiento de una obligación tributaria. Ahora lo están haciendo entre dos y tres meses. Por eso está explotando el problema por todos lados», advirtió.

En esa línea, señaló que las cámaras empresarias reclaman dos cuestiones puntuales: mayor flexibilidad en los planes de pago y la suspensión de la modalidad que involucra a los clientes de los contribuyentes.

«Pedimos que dejen de utilizar esta modalidad de pedirle al cliente que no le pague al comerciante porque eso corta la cadena de pagos. Y también pedimos que flexibilicen los planes de financiación», expresó.

El dirigente explicó que, históricamente, muchos contribuyentes lograban evitar el embargo adhiriéndose a planes de pago.

«Cuando Arca te notificaba que te iba a embargar y te daba cinco días hábiles, uno buscaba la manera de adherirse a un plan y así evitaba el embargo. El problema es que hoy los planes que existen no son flexibles y muchas veces no permiten incorporar esas deudas. Entonces terminan embargando igual», lamentó.

Caída de ventas y consumo retraído

Al analizar la situación comercial en Resistencia y el resto del país, Giménez describió un escenario de fuerte retracción del consumo. «El comercio en todo el país está atravesando una caída de ventas que va entre el 5% y el 40%, dependiendo del rubro», aseguró.

Según explicó, a diferencia de otras crisis económicas, actualmente casi ningún sector logra mantenerse ajeno a la recesión.

«En otras épocas siempre había algunos rubros que se salvaban. Hoy prácticamente todas las actividades están con bajas. No se salva nadie», sostuvo.

Entre los sectores más afectados mencionó a aquellos vinculados a la construcción y también al rubro de indumentaria y moda.

«Todos los comercios relacionados con la construcción están sufriendo la misma caída que tiene el sector. Y después tenés indumentaria y moda con bajas del 20%, 30% y hasta 40%», precisó.

Salarios deteriorados y mayor competencia

Consultado sobre las causas de la crisis comercial, Giménez apuntó principalmente a la pérdida del poder adquisitivo y al crecimiento de la competencia.

«Primero tenés una disminución del salario real, que es una realidad. Incluso el presidente Javier Milei lo reconoció en una entrevista la semana pasada», afirmó.

A esto sumó el impacto de la apertura de importaciones y el avance de nuevas plataformas de venta online.

«Hoy hay muchos más oferentes que antes. Tenés importaciones, plataformas chinas, marketplaces y comercio electrónico. Entonces el comerciante de Resistencia ya no compite solamente con el local de al lado, sino con muchísimas opciones más», explicó.

También remarcó que la prioridad de consumo cambió drásticamente.

«Cuando a la gente le baja el salario, prioriza los bienes de primera necesidad y deja de consumir otras cosas. Ahí aparecen los sectores con mayores caídas», sostuvo.

Expectativas moderadas para el último tramo del año

A pesar del complejo escenario, Giménez sostuvo que el sector mantiene expectativas de una posible recuperación hacia fines de año.

«Tenemos la esperanza de que en el último trimestre o cuatrimestre del año la situación empiece a mejorar un poco», indicó.

Sin embargo, aclaró que el crecimiento económico que muestran algunos indicadores macroeconómicos no se refleja en el comercio.

«Si uno mira los números generales de la economía, pareciera que hay crecimiento. Pero esta vez a nosotros nos toca estar del lado de los que pierden. Y perdemos fuerte», expresó.

El dirigente explicó que otros sectores productivos sí están mostrando mejores resultados. «Hay actividades como minería, agro, combustibles o ganadería que están funcionando bien. Pero ese derrame todavía no llega al comercio», señaló.

«Lo importante es llegar vivos»

Giménez insistió en que el principal objetivo del sector es poder atravesar el momento crítico sin cierres masivos.

«Nosotros necesitamos herramientas para pasar este mal momento y llegar vivos a una eventual recuperación», afirmó.

En ese marco, alertó sobre el efecto que pueden tener los embargos sobre empresas que ya vienen financieramente golpeadas.

«Si una empresa está complicada y le cae un embargo fuerte, cierra. Así de simple. Pierde capacidad de pago, tiene que bajar la persiana y queda gente sin trabajo», advirtió.

Consultado sobre cierres recientes en Resistencia, mencionó que la situación se repite en distintas ciudades del país.

«Ahora se ven muchos más comercios cerrando que abriendo. Hay locales vacíos en Resistencia, pero también en Corrientes, en Buenos Aires y hasta en peatonal Florida o avenida Santa Fe», señaló. Aunque aclaró que algunos casos particulares responden a problemas previos, remarcó que el fenómeno se volvió cada vez más visible.

«El comercio siempre tuvo aperturas y cierres, pero ahora la cantidad de cierres aumentó muchísimo», indicó.

Cadena de pagos en tensión

El referente empresarial reconoció además que en varios sectores ya se observan dificultades severas en la cadena de pagos. «En rubros como indumentaria, textil o automotor hay una cadena de pagos bastante cortada», sostuvo.

Según explicó, aumentó notablemente la cantidad de cheques rechazados. «Muchos colegas me dicen que clientes de hace 25 años, gente impecable, ahora les devuelve cheques. Y no porque estén especulando, sino porque realmente no pueden cobrar sus propias ventas», relató.

El impacto de las tarifas

Finalmente, Giménez remarcó que el incremento de las tarifas de servicios también profundizó la caída del consumo. «El crecimiento del gasto en servicios dentro del salario fue enorme en estos dos años, principalmente por la quita de subsidios», afirmó.

Aunque aclaró que comparte la necesidad de corregir distorsiones, reconoció el impacto que eso tiene sobre el poder adquisitivo. «Nosotros entendemos que había que reducir subsidios, pero es una realidad que hoy la gente tiene menos dinero disponible para consumir», señaló.

«El embargo puede hacer cerrar un negocio de un día para otro»

Como reflexión final, el dirigente insistió en que el tema más urgente para las cámaras empresarias es la situación generada por los embargos.

«Hoy el tema que más nos preocupa es este, porque puede hacer cerrar un comercio de un día para el otro. No es que el empresario planifica cerrar. Vos abriste tu negocio normalmente y de golpe te embargaron y ya no podés seguir funcionando», concluyó.

Morosidad récord y tarjetas bloqueadas

Otro de los factores que preocupan al sector es el incremento de la morosidad financiera.

«Hay bancos y billeteras virtuales que están registrando niveles de morosidad del 20%, cuando lo normal históricamente era del 5% al 7%», afirmó.

Según explicó, esta situación genera un círculo difícil de romper. «Como hay tanta morosidad, les cortan las tarjetas de crédito a los consumidores y entonces directamente no pueden comprar. Y, además, las tasas de financiación son altísimas, por lo que refinanciar las deudas se vuelve muy complicado», detalló.

Por eso, desde las cámaras empresarias también reclaman medidas vinculadas al financiamiento.

«Nosotros estamos pidiendo que relajen un poco las tasas para que la gente pueda refinanciar sus deudas y recuperar acceso al crédito. Eso ayudaría mucho al comercio», consideró.

Fuente; CAME