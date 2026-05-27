Economía El Explicador Qué se sabe del nivel real de actividad económica de las provincias, tras el mapa falso que compartió Milei

El presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) y funcionarios del Gobierno nacional compartieron en sus redes sociales un mapa con datos falsos sobre el crecimiento económico de las provincias argentinas.

La supuesta información estadística fue atribuida a la IAE Business School de la Universidad Austral, desde donde confirmaron a Chequeado que ni los datos ni el mapa eran de su autoría. Además, el mapa presentaba inconsistencias y claros indicios de haber sido generado con herramientas de inteligencia artificial.

¿Cuál es el nivel real de actividad de cada una de las provincias argentinas?

Cómo se calcula la actividad de las provincias

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informa periódicamente el dato nacional de la actividad económica, a partir de 2 indicadores: el EMAE (un estimador permite realizar una comparación intermensual) y el PBI, que se publica trimestralmente.

Pero no cuenta con los datos de actividad de cada provincia: la última información oficial al respecto fue publicada en 2004.

En la actualidad, algunas provincias estiman su propio Producto Bruto Geográfico (PBG). Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advirtió en un estudio reciente que “estas estimaciones no resultan estrictamente comparables por diferencias metodológicas (las distintas jurisdicciones utilizan diferente año base o se apoyan en diferentes criterios de valuación)”.

Ante este escenario, en 2022 la CEPAL elaboró, junto al Ministerio de Economía de la Nación, un método para estimar la estadística provincial en base a la evolución de 52 actividades en cada una de las jurisdicciones.

La actividad económica cayó en 15 provincias

Sobre la base metodológica de la CEPAL, la consultora Equilibra (que dirige el economista Martín Rapetti) estimó la actividad económica de las provincias para 2025 (en la gestión de Milei), y las comparó con los datos de 2022 (bajo la presidencia de Alberto Fernández -Frente de Todos-), debido a que la sequía registrada en 2023 generó caídas excepcionales de la actividad, que no se registraron en el año previo o el siguiente.

En este escenario, la consultora concluyó que 15 provincias registraron una caída de su actividad en el período analizado. La jurisdicción con mayor pérdida de la actividad fue Tierra del Fuego (-15,3%), seguida por Formosa (-13,1%) y Santiago del Estero (-12,15%).

La provincia de Buenos Aires, que en los posteos desinformantes aparecía como la única perdedora, cayó 2,5% entre 2022 y 2025.

En tanto, la provincia con mayor crecimiento fue Neuquén (36,9%), empujada por la actividad de Vaca Muerta. Le siguen la Ciudad de Buenos Aires (3,4%), Catamarca (2,7%); y Santa Fe (2,6%).

Si la comparación se realiza con respecto a 2023, 13 provincias tuvieron un retroceso, y la mayor caída ocurrió en Formosa (-10,8%), seguida por Tierra del Fuego (-9,8%) y San Luis (-6,8%). En tanto, Neuquén también lidera las provincias ganadoras (18%), escoltada por Córdoba (8%) y Santa Fe (6,3%).

La información falsa presentada en el mapa viral simulaba la comparación interanual de un mes en específico (marzo). Al respecto, Lorenzo Sigaut Gravina, economista de Equilibra, señaló: “No tiene mucho sentido analizar la actividad por un mes puntual. Lo más correcto sería tomar un año, lo cual es algo más razonable”.

El empleo registrado cayó en casi todas las provincias

Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 la provincia de Santa Cruz perdió el 15,9% de los empleos privados registrados, según datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

En segundo lugar aparece Tierra del Fuego, donde se perdieron el 13,2% de los empleos privados registrados; y en tercer lugar se ubica Formosa (-11,3%).

Sólo 2 jurisdicciones mostraron datos positivos en el período analizado: Neuquén (5,8%) y Río Negro (2,9%).

En cuanto a la creación de empresas, sólo Neuquén mostró datos positivos: entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 la cantidad de firmas aumentó 2,1%. Las caídas son lideradas por La Rioja (-17,3%); Catamarca (-12,8%); Chaco (-11,3%); y Corrientes (-10,6%).