Dr: Federico Rauch: El Consejo de la Magistratura y su «guerra» basada en Citas Falsas

El documento analiza un conflicto institucional en Tierra del Fuego, centrado en decisiones del Consejo de la Magistratura y su impacto en la separación de poderes, con énfasis en la validez y motivación de actos administrativos y sus implicancias políticas y jurídicas.
Contexto y marco institucional
- El Consejo de la Magistratura fueguino, creado en 1991, es un órgano no jurisdiccional de carácter administrativo, encargado de proponer y aceptar designaciones de jueces, fiscales y funcionarios judiciales, y de disponer su remoción mediante procedimientos administrativos no judiciales, similares al juicio político.
- Sus decisiones deben ser públicas, motivadas y sujetas a revisión judicial, ya que no son actos judiciales y pueden ser revisadas por tribunales conforme a la Constitución provincial y nacional.
- La motivación de estos actos es esencial para garantizar transparencia, publicidad y derechos de fiscalización, y su carácter no político requiere decisiones fundamentadas y razonables, no basadas en decisiones ideológicas o arbitrarias.
Decisiones recientes y conflicto institucional
- El 6 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) emitió la acordada N° 24, rechazando una propuesta de designación por no considerarla razonable, con fundamentación sólida y motivada.
- El 11 de mayo, el Consejo dictó la acordada N° 692, que ordenaba al TSJ dejar sin efecto su decisión y designar a la candidata, basándose en citas de antecedentes y precedentes, pero con una motivación de solo ocho líneas, sin fundamentos sólidos.
- La motivación de la acordada del Consejo es falsa, ya que las citas y precedentes invocados no respaldan la decisión, y su uso puede tener graves consecuencias, pues la acordada sería nula por carecer de motivación, además de implicar responsabilidad institucional de los consejeros firmantes.
Análisis de las citas y antecedentes falsos
- La cita de las deliberaciones de la Convención Constituyente de 1991, que supuestamente respaldaba la atribución del Consejo, es falsa; en realidad, en esa sesión no se cuestionó esa atribución.
- La referencia a la ley N° 8 de 1992, que regula el funcionamiento del Consejo, también es falsa; en esa discusión no se cuestionó la atribución del Poder Judicial o Ejecutivo en designaciones, sino que se debatió sobre el modelo de selección, que en Tierra del Fuego es discrecional y sin control ciudadano, a diferencia del sistema nacional que requiere concursos públicos.
- La cita del expediente N° 286/94 SSA y la acordada N° 75/94, que supuestamente avalarían decisiones pasadas, también son falsas; en realidad, esas decisiones no cuestionaron la atribución del Poder Judicial o Ejecutivo, y en algunos casos, se trató de decisiones administrativas sin carácter de precedente vinculante.
- La referencia a una sentencia del caso Ricciuti, que supuestamente confirmaba la autoridad del Consejo, también es falsa; en realidad, la sentencia solo abordó la nulidad de un acto administrativo, sin cuestionar la atribución de designar o remover funcionarios.
Implicaciones y responsabilidades
- La utilización de citas falsas para justificar decisiones que generan conflicto institucional puede acarrear nulidad absoluta de la acordada y responsabilidad de los consejeros, especialmente si son abogados y conocen la falsedad.
- La suscripción de una acordada que declara la guerra al Poder Judicial, invocando antecedentes falsos, es grave y puede tener consecuencias penales y civiles.
- La responsabilidad de los funcionarios públicos, incluyendo a la ministra del TSJ y presidenta del Consejo, es ilimitada en caso de violaciones a sus deberes, y la ley prevé sanciones por daños derivados de decisiones arbitrarias o ilegales.
- La situación actual requiere restaurar la gobernanza democrática y el orden institucional, evitando decisiones basadas en falsedades que agravan la crisis política y judicial en la provincia.
Por el Dr: Federico rauch