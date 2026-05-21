DISCAPACIDAD: Teatro, identidad y el sueño del edificio propio, el CAAD festeja un nuevo año de labor comunitaria

Tierra del Fuego 21/05/2026.- En el marco de los festejos por el 29° aniversario del Centro de Actividades Alternativas para personas con Discapacidad (CAAD) se presentó la obra de teatro «Un sueño profético» en el Centro Cultural Esther Fadul. Asistieron la vicegobernadora Mónica Urquiza junto al legislador Federico Sciurano (FORJA) quienes entregaron una declaración de interés provincial, que destaca su labor comunitaria en la ciudad.

La institución dedica el mes de mayo para conmemorar su cumpleaños y este año lo hizo con la puesta en escena de la obra teatral. Fernanda Gaillard, referente del CAAD, destacó la importancia de este mes para toda la comunidad educativa.

«Durante todo el mes de mayo celebramos nuestro cumpleaños. El primer festejo fue la maratón, en la tercera edición de la carrera aniversario. Hoy, pudimos presentar Un sueño profético como celebración de nuestro aniversario», expresó la titular del CAAD.

La obra teatral de las y los alumnos es una producción que ya se había exhibido el año pasado con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y como cierre de los talleres de la institución. La creación surge de la iniciativa directa de los propios estudiantes del taller de teatro, quienes definen y arman la temática de fin de año.

En esta oportunidad el proyecto consolidó un trabajo de dos años enfocado en la temática de los pueblos originarios. El proceso contó con el acompañamiento de las y los docentes.

Asimismo, la jornada contó con la presencia de autoridades locales, un hecho que Gaillard valoró como un respaldo fundamental al trabajo diario de la institución. «Que se haya reconocido la labor de las y los profesores, y de la Cooperadora, es lo mejor que nos puede suceder. Es un mimo para todos aquellos que día a día trabajan incansablemente con mucho amor y dedicación», expresó la referente.

Finalmente, resaltó el rol de la Cooperadora del CAAD que lleva adelante una campaña sostenida desde el año pasado con el objetivo de recaudar los fondos necesarios para la construcción del edificio propio, un anhelo histórico de toda la comunidad.