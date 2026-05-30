Deuda millonaria con la provincia El IPRA de Tierra del Fuego detalla el impacto económico del fallo vinculado a Casino Status

Tierra del Fuego 30/05/2026.- El Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA) de Tierra del Fuego envió un informe a la Legislatura provincial, donde expuso las consecuencias económicas generadas tras la condena judicial vinculada a Casino Status, una situación que lo obligó a recibir asistencia financiera del Gobierno para afrontar pagos millonarios y que actualmente mantiene una deuda superior a los ARS 4.000 millones (más de USD 2,8 millones) con la Provincia.

El documento detalla los montos abonados a la firma Status SRL y a su representante legal, en cumplimiento de una resolución del Superior Tribunal de Justicia derivada de una causa iniciada por la empresa contra el organismo provincial.

Cabe recordar que el conflicto se originó luego de que en 2023 el IPRA fuera declarado responsable por pérdidas económicas atribuidas a una desigual habilitación de máquinas tragamonedas. Inicialmente, la liquidación judicial había sido fijada en ARS 2.192.157.658,92, aunque el paso del tiempo y los incumplimientos posteriores generaron una actualización por intereses que elevó la cifra a ARS 2.837.777.179,70. A ello se sumaron honorarios profesionales por ARS 1.300.308.393,98 correspondientes al abogado Martinelli, monto que, según el informe, ya fue cancelado en su totalidad.

Tanto las indemnizaciones como los honorarios pudieron ser afrontados mediante distintas asistencias financieras otorgadas por el Ejecutivo provincial. Sin embargo, el costo de esas ayudas derivó en un fuerte pasivo para el organismo. Según el informe presentado, al 16 de abril de 2026 el IPRA mantiene una deuda con el Gobierno de Tierra del Fuego de ARS 4.072.086.522.

La información también indica que el instituto continúa afrontando obligaciones económicas vinculadas al expediente judicial, entre ellas el pago de tasas por un total de ARS 338.367.260,32, acordadas en un plan de 48 cuotas mensuales. Hasta el momento, habrían cancelado 13 pagos.

Además, de acuerdo al IPRA, parte del acuerdo alcanzado con Casino Status no se limitó a transferencias económicas, sino que incluyó beneficios considerados como compensaciones equivalentes a un porcentaje de la indemnización. Entre ellos aparecen prórrogas de concesiones, permisos vinculados a plataformas de casino virtual y apuestas deportivas, además de autorizaciones para explotar terminales de Video Lotería (VLT) durante un período determinado.

Por otro lado, el documento incorporó datos sobre la situación financiera actual del organismo. Al 16 de abril de este año, el IPRA registró ingresos por ARS 3.348 millones y gastos por ARS 3.332 millones, lo que dejó un resultado operativo cercano a los ARS 16 millones.

Fuente: .yogonet.com