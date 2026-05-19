DESPLIEGUE TERRITORIAL DE SERVICIOS VETERINARIOS EN ZONA SUR Y B° MALVINAS ARGENTINAS

Rio Grande 19/05/2026.- El Municipio de Río Grande, a través del área de Servicios Veterinarios dependiente de la Secretaría de Gestión Ciudadana, llevó adelante una nueva jornada territorial de atención y servicios en Zona Sur y B° Malvinas Argentinas. La propuesta incluyó acciones vinculadas al cuidado responsable de mascotas, asesoramiento comunitario y acceso a distintos programas municipales.

Durante la actividad, se realizaron colocaciones de chips identificatorios para perros. Asimismo, se otorgaron turnos para castraciones, promoviendo el control poblacional y el bienestar animal en distintos sectores de la ciudad.

Personal municipal también brindó información y despejó dudas relacionadas con la Línea de Atención Ciudadana 147, herramienta mediante la cual la comunidad puede realizar consultas, reclamos y acceder a distintos servicios municipales de manera ágil y sencilla.

En el barrio Malvinas Argentinas, se llevaron adelante tareas de control de canes en la vía pública, en el marco de las acciones preventivas y de concientización que impulsa el área de Servicios Veterinarios para fortalecer la convivencia responsable y el cuidado comunitario.

Al respecto, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, afirmó que “sostener las políticas de cuidado animal, en este contexto de caída de los recursos públicos y de aumento de las necesidades sociales, forma parte de las prioridades del modelo de gestión del intendente Martín Perez”.

A la vez que remarcó: “el camino es seguir invirtiendo en políticas de tenencia responsable y que cada vecino o vecina se responsabilice en el cuidado de las mascotas”.

Cabe destacar que, en el marco de la jornada, también se difundió el funcionamiento del Portal Mascotero, la plataforma web impulsada por el Municipio para fortalecer la adopción de mascotas y seguir promoviendo el cuidado y bienestar animal en la ciudad. A través de esta herramienta, se busca acompañar a perros y gatos que esperan una familia, fomentando vínculos de cuidado y una comunidad cada vez más comprometida con la tenencia consciente de animales de compañía. El sitio se encuentra disponible en https://yacare.dir.riogrande.gob.ar/portal/mascota/adopcion/.

Mediante estas propuestas, el Municipio de Río Grande continúa fortaleciendo el trabajo territorial en los distintos barrios de la ciudad, acercando herramientas y servicios que promueven el bienestar animal, la convivencia y una atención cercana para toda la comunidad.