DESDE ESTE MARTES LA LÍNEA B LLEGARÁ AL CENTRO DE BIENESTAR “PAPA FRANCISCO”

Rio Grande 25/05/2026.- La medida busca garantizar una mayor accesibilidad para las personas mayores que asisten diariamente a este espacio municipal. La decisión responde a un pedido planteado al intendente Martín Perez durante el último Consejo del Adulto Mayor y refleja el compromiso asumido por la gestión municipal con el bienestar y la inclusión de las personas mayores.

El Municipio de Río Grande informa que, a partir del próximo martes 26 de mayo, la Línea B del transporte público de pasajeros ampliará su recorrido para llegar hasta el Centro de Bienestar para Personas Mayores “Papa Francisco”.

Cabe destacar que esta iniciativa surge como respuesta a un pedido planteado directamente al intendente Martín Perez durante el último encuentro del Consejo del Adulto Mayor, ámbito de participación y escucha activa donde las personas mayores acercan inquietudes y propuestas vinculadas a su bienestar y calidad de vida.

La ampliación del recorrido refleja el compromiso asumido por el intendente Martín Perez de continuar fortaleciendo políticas públicas destinadas a acompañar y mejorar la vida de las personas mayores de Río Grande, garantizando mayor accesibilidad e inclusión.

Con esta acción, el Municipio busca mejorar la cobertura del servicio de transporte público, facilitar el acceso al Centro de Bienestar “Papa Francisco” y promover una ciudad más integrada y cercana para todas y todos.