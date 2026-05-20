Cronograma de la implementación del Sistema acusatorio en nuestro país.

El Código Procesal Penal Federal se encuentra vigente en nueve (9) distritos federales que abarcan dieciséis (16) provincias:

Salta (Salta y Jujuy). Rosario (Santa Fe y San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires). Mendoza (Mendoza, San Juan y San Luis). General Roca (Río Negro y Neuquén). Comodoro Rivadavia (Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego). Mar del Plata (provincia de Buenos Aires). Bahía Blanca (sur de la provincia de Buenos Aires y La Pampa). Resistencia (Chaco y Formosa). Corrientes (Corrientes)

Jurisdicciones adheridas

Las próximas jurisdicciones previstas para implementación son los distritos federales de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fuero penal económico y criminal y correccional federal), Posadas (Misiones), Córdoba (Córdoba y La Rioja), La Plata (Buenos Aires), Paraná (Entre Ríos), Tucumán (Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca) y San Martín (Buenos Aires).

Finalmente, corresponde señalar que la definición de las fechas concretas de implementación en las jurisdicciones restantes depende del Ministerio de Justicia de la Nación, las cuales serán establecidas mediante las resoluciones pertinentes y publicadas en el Boletín Oficial. En este marco, el Ministerio de Justicia recibe información y coordina acciones con los organismos involucrados —Procuración General de la Nación, Defensoría General de la Nación, Consejo de la Magistratura y Corte Suprema de Justicia de la Nación— con el fin de mantener un espacio de diálogo interinstitucional que permita planificar de manera estratégica y sostenida la implementación progresiva del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019), garantizando la continuidad del proceso de reforma y la adecuada prestación del servicio de justicia en todo el país.

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/justicia/politicacriminal/implementacion-del-sistema-acusatorio/cronograma-de-la-implementacion