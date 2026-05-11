Crisis institucional en el Consejo de la Magistratura: “Hay una intromisión del Superior Tribunal en la órbita del Consejo”

Tierra del Fuego 11/04/2026.- El presidente del Colegio de Abogados de Río Grande, Dr. Renán Uribe, cuestionó, en declaraciones a PERIODISMO que se emite por Radio Provincia, la Acordada 24/2026 del Superior Tribunal de Justicia que rechazó la designación de la Dra. María Elena Guerrero como jueza de Familia en Ushuaia. Advirtió que se trata de una intromisión en las competencias del Consejo de la Magistratura y alertó sobre el mensaje que deja entre líneas respecto de la idoneidad de los candidatos.

Uribe se refirió a la reunión de urgencia convocada para este lunes en el Consejo de la Magistratura, tras el pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia que consideró que la Dra. María Elena Guerrero no reunía la idoneidad para ocupar el cargo de jueza de Familia en Ushuaia.

“Tengo una opinión fundada en el sentido de que hay una intromisión de jurisdicción. El Consejo de la Magistratura es quien define quiénes son los jueces. El momento oportuno para impugnar a un candidato es durante el concurso, no después”, afirmó.

El abogado cuestionó el razonamiento de la acordada: “Cuando una acordada arranca definiendo etimologías de palabras como ‘proponer’ o ‘designar’, es porque está tratando de forzar una situación. Lo que más me preocupa es que deja entrever que son más idóneos quienes ya trabajan dentro del Poder Judicial que los abogados que están fuera”.

Uribe advirtió sobre el impacto institucional: “¿Quién define la idoneidad? Si tuvieron el momento oportuno para impugnar y no lo hicieron, no pueden hacerlo ahora. Eso deja entre líneas un mensaje preocupante para quienes ejercemos la profesión fuera del Poder Judicial”.

Finalmente, vinculó el debate con la necesidad de transparencia en los concursos: “El fondo del problema es que la idoneidad tampoco se demuestra con el concurso actual. Es un concurso tan arbitrario que el que gana o el que pierde no se sabe por qué ganó o por qué perdió”.

La reunión del lunes será clave para definir la posición oficial del Consejo de la Magistratura frente a la acordada del Superior Tribunal, en un hecho inédito en tres décadas que abre un debate profundo sobre los criterios de selección y evaluación de jueces en Tierra del Fuego.

Fuente: Periodismo, Radio Provincia.