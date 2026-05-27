COPARTICIPACIÓN: GARAY CONSIDERÓ “POSITIVO” QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL ACEPTE EL DIÁLOGO

“Fuimos convocados para mañana miércoles a Casa de Gobierno para tener una mesa técnica y entiendo que también estarán presentes los municipios de Tolhuin y Río Grande”, precisó, y anticipó que “vamos a asistir” porque “no tenemos ningún problema en sentarnos con nuestros equipos técnicos de Economía y de Legales para tratar de ponernos de acuerdo”.

“La sociedad pide que resolvamos los problemas de la gente, no podemos estar metiendo permanentemente la política en el medio y no escuchar los reclamos de los vecinos y vecinas”, advirtió, por lo cual “vamos a escuchar los planteos” del Gobierno provincial.

Luego sostuvo que la situación en torno a la coparticipación “sigue siendo la misma” ya que “tenemos más de 30 días de atraso y la deuda es de poco más de 12 mil millones de pesos, lo que equivale a cuatro masas salariales del Municipio”.

Pese a las discusiones en la Legislatura sobre la Ley de Goteo “seguimos las vías administrativas correspondientes” para reclamar “lo que entendemos le corresponde al Municipio y a todos los vecinos”, porque “se trata de recursos que se destinan a servicios, programas, asistencia social y obra pública”.

Por su parte, el concejal Nicolás Pelloli señaló que si bien la Ley de Goteo “que daba previsibilidad a los municipios en el manejo de fondos que les corresponden” pasó a comisión en la Legislatura, “se abrió una instancia de diálogo entre la Provincia y los municipios, y esperamos que quede claro que la plata de la coparticipación es de los vecinos y las vecinas de las tres ciudades”.

“Siempre buscamos la posibilidad de dialogar, y además la gente nos pide que lo hagamos y dejemos de lado discusiones que solo importan a los que estamos dentro de la política”, concluyó el edil.