Coparticipación en crisis: Río Grande reclama más de $10 mil millones y exige previsibilidad

Rio Grande 27/05/2026.- La secretaria de Hacienda de Río Grande, Valeria Capo Torto, participó de la reunión convocada por el ministro de Economía de la provincia, Alejandro Barroso, junto a representantes de las tres municipalidades. El encuentro giró en torno al atraso en la remesa de fondos de coparticipación y la deuda que el gobierno provincial mantiene con los municipios.

Capotorto detalló que el municipio reclama más de $10 mil millones exigibles al día de la fecha, además de otros $7 mil millones próximos a vencer. “Ya han superado los 35 días de atraso en promedio. Estos no son caprichos, son fondos que por ley corresponden a los municipios y que la provincia recibe de Nación”, subrayó.

La funcionaria explicó que el atraso compromete servicios esenciales: “Río Grande tiene la obligación de brindar el servicio de agua potable, que es muy caro porque requiere insumos dolarizados. Si no recibimos los montos que nos corresponden, no podemos seguir afrontando estos gastos y terminamos generando deuda con nuestros proveedores”.

Respecto a la reunión, Capo Torto señaló que el ministro se comprometió a presentar una propuesta de pago y se fijó un nuevo encuentro para el 17 de junio. “Este tipo de acercamientos son valorables, pero necesitamos soluciones concretas. No podemos seguir supeditados a la voluntad de la provincia sobre cuándo y cómo nos remesa los fondos”, afirmó.

Consultada sobre la posibilidad de una ley de goteo automático, recordó que ya existió un mecanismo similar y que permitió previsión en los ingresos municipales. “Hoy lo que nos falta es eso: previsión. Si nos remesan como quieren y cuando quieren, lo que tenemos es una imprevisión que complica la planificación y las políticas públicas”, sostuvo.

La deuda que reclama Río Grande se ubica en niveles similares a los de Ushuaia, que habló de unos $13 mil millones. Tolhuin aún no precisó cifras, pero la situación es compartida por los tres municipios. La expectativa está puesta en que el gobierno provincial presente un plan de pago que alivie la asfixia financiera y permita a las ciudades cumplir con sus obligaciones.