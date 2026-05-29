CON LA LLEGADA DEL FRÍO, EL MUNICIPIO RECUERDA MEDIDAS PARA CUIDAR LAS CAÑERÍAS Y EVITAR CONGELAMIENTOS

Rio Grande 29/05/2026.- En el marco del Operativo Invernal 2026, el Municipio de Río Grande recuerda a la comunidad la importancia de tomar precauciones ante las bajas temperaturas, especialmente en lo referido al cuidado de las instalaciones sanitarias domiciliarias y comerciales.

Desde Defensa Civil Municipal se recomienda controlar periódicamente el estado de las cañerías y conexiones de agua, con el objetivo de prevenir congelamientos que puedan generar roturas, pérdidas o inconvenientes en el suministro durante el invierno.

Asimismo, se solicita a vecinas y vecinos mantener libres de escarcha las veredas de sus viviendas y comercios, favoreciendo una circulación segura para peatones y evitando accidentes en la vía pública.

En cuanto a la circulación vehicular, se recuerda la importancia de utilizar cubiertas con clavos o siliconadas para transitar de manera segura en calles y rutas con presencia de hielo o escarcha. Además, antes de viajar, se aconseja verificar el estado de las rutas y las condiciones climáticas.

Cabe destacar que estas recomendaciones forman parte de las acciones preventivas impulsadas por el Municipio en el marco del Operativo Invernal 2026, en cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 2941/11.

Ante cualquier inconveniente o emergencia, la comunidad puede comunicarse con Defensa Civil Municipal a través de la línea 103.