COMUNICADO DE TERRA IGNIS ENERGÍA S.A. Y VELITEC S.A, NO SON RESPONSABLES DE NADA.

Tierra del Fuego 30/05/2026..- Ante las manifestaciones públicas efectuadas respecto de la transición operativa de las áreas hidrocarburíferas transferidas por YPF S.A. a TERRA IGNIS ENERGÍA S.A., VELITEC S.A. considera necesario efectuar las siguientes aclaraciones sobre la situación laboral:

1. VELITEC S.A. no es empleadora de los trabajadores pertenecientes a las

distintas empresas contratistas que actualmente prestan servicios en las áreas

mencionadas, ni posee facultades para disponer despidos, cesantías o

desvinculaciones de personal dependiente de terceros.

2. Las relaciones laborales vigentes entre las empresas contratistas y sus

trabajadores son de exclusiva responsabilidad de cada empleador, en el marco

de la legislación laboral aplicable y de los convenios colectivos vigentes.

3. VELITEC S.A. ha sido convocada para aportar capacidad técnica, operativa y de gestión a fin de garantizar la continuidad de las operaciones, la seguridad de las instalaciones y la preservación del potencial productivo de los yacimientos.

4. En ningún momento VELITEC S.A. o TERRA IGNIS ENERGIA S.A. han

promovido, solicitado ni instruido despidos masivos de trabajadores. Cualquier

afirmación en sentido contrario carece de sustento fáctico y no refleja la posición ni las acciones desarrolladas por nuestras compañías. Por el contrario, VELITEC está en un proceso de incorporación de mano de obra directa local para cubrir puestos técnicos en el yacimiento. A principio de mes, se abrió una búsqueda y se recibieron 17.000 postulaciones de todo el país, sobre las que se están priorizando las 3.000 de la provincia.

5. Nuestro objetivo es contribuir a la sustentabilidad de largo plazo de las

operaciones hidrocarburíferas de Tierra del Fuego, promoviendo inversiones,

recuperación de producción, desarrollo de actividad económica y generación de

empleo genuino en la provincia.

6. VELITEC S.A. mantiene plena disposición para participar en todas las

instancias de diálogo institucional que resulten necesarias junto a TERRA IGNIS ENERGÍA S.A., autoridades provinciales, representantes sindicales y demás actores involucrados, con el propósito de brindar información transparente y contribuir a soluciones que preserven la paz social y el desarrollo de la actividad.

VELITEC S.A. reafirma su compromiso con Tierra del Fuego, con sus

trabajadores y con el desarrollo responsable de los recursos energéticos de la provincia.