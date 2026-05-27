Como habíamos adelantado ayer, el ministro de economía recibió a las tres secretarias de finanzas de los municipios de la provincia.

Ushuaia 27/05/2026.- Lo habíamos adelantado ayer en Resumen Económico y hoy el ministro de Economía de la provincia, Alejandro Barrozo, evaluó positivamente la reunión mantenida con los equipos de finanzas de los tres municipios, destacando el clima de diálogo y trabajo conjunto alcanzado durante el encuentro. Rio Grande reclama 10 mil millones de pesos, mas 7 mil proximos a vencer y Ushuaia, reclama 14 mil millones, la idea es acortar los plazos de las transferencias de provincia a municipios, ya que se superan los tiempos constitucionales que imponen 23 dias como maximo, pero hoy superan los 35 dias.

“El balance es muy positivo porque pudimos avanzar en distintos temas vinculados a la distribución de recursos y, sobre todo, sostener un diálogo permanente que se ha mantenido en todo momento con cada uno de los municipios”, señaló el funcionario.

Durante la reunión, el Gobierno provincial se comprometió a ajustar y acelerar los procesos administrativos relacionados con la distribución de recursos, con el objetivo de optimizar los tiempos y garantizar mayor previsibilidad para las administraciones municipales.



El tema del próximo pago del salario anual complementario fue parte de la agenda también, teniendo como horizonte la compleja situación financiera, y hubo acuerdo para transitar de forma ordenada todas las administraciones esta liquidación, garantizando el cumplimiento para con los trabajadores.

Asimismo, Barrozo adelantó que se trabajará en la elaboración conjunta de una resolución que permita establecer una definición precisa de los coeficientes correspondientes a cada municipio en la distribución de los recursos provinciales coparticipables.

En ese sentido, explicó que dichos coeficientes dependen de la recaudación de cada municipio, por lo que resulta fundamental avanzar en criterios claros y consensuados que otorguen transparencia y previsibilidad al esquema de distribución.

Finalmente, el ministro remarcó la importancia de continuar fortaleciendo los espacios de articulación entre Provincia y municipios para garantizar una administración eficiente de los recursos públicos.

Estuvieron presentes encabezando los equipos Araceli Oviedo Giménez, secretaria de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Ushuaia; Luciana Rivero, secretaria de Economía y Hacienda Municipalidad de Tolhuin; y Valeria Capotorto, secretaria de Finanzas del Municipio de Río Grande.

“Lo que realmente valoramos de este encuentro es que quedó claramente demostrado que nunca existió una retención intencionada de recursos, como se planteó en algún momento, sino que las demoras responden a procesos administrativos propios de la distribución, procesos que desde el Gobierno provincial nos hemos comprometido a ajustar y agilizar. Los municipios reciben recursos diariamente en forma regular”, subrayó Barrozo.