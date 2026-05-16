Comenzó el operativo invierno en toda la provincia de Tierra del Fuego.

Tierra del Fuego 16/05/2026.- Este 15 de mayo comenzó formalmente el Operativo Invierno 2026, una estrategia interinstitucional que se extenderá hasta el 30 de septiembre y que reúne el trabajo coordinado de más de 18 instituciones nacionales, provinciales y municipales para fortalecer la prevención, la seguridad vial y la capacidad de respuesta durante la temporada invernal.

El operativo involucra organismos vinculados a emergencias, seguridad vial, salud, fuerzas de seguridad y asistencia en rutas. Sin embargo, desde Protección Civil remarcaron que la seguridad durante el invierno también depende de las decisiones cotidianas de quienes transitan.

Al respecto, el secretario de Protección Civil, Pedro Franco, señaló que “hoy iniciamos formalmente el Operativo Invierno 2026 entendiendo que la prevención en esta época del año es muy importante”, y destacó la necesidad de reforzar medidas de precaución al circular.

En ese sentido, insistió en la importancia de mantener una velocidad controlada, especialmente ante la posible presencia de hielo negro, incluso en sectores donde la calzada aparenta estar seca. Asimismo, recordó la obligatoriedad del uso de cubiertas homologadas para invierno, fundamentales para reducir riesgos durante la conducción.

Desde el área remarcaron además la importancia de consultar el estado de rutas, seguir las alertas meteorológicas y atender las recomendaciones oficiales antes de emprender cualquier viaje, entendiendo que la prevención es una tarea compartida, cada decisión responsable contribuye a que todos lleguen seguros a destino.

Finalmente, se recordó a la comunidad que ante emergencias o consultas vinculadas a la transitabilidad se encuentran disponibles las líneas 911 y 103, además de los canales oficiales donde se actualiza el estado de rutas y condiciones meteorológicas.