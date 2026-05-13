Caso ANDIS: revelan millonarios sobreprecios y licitaciones truchas

Argentina 13/05/2026.- Una auditoría destapó sobreprecios de hasta 4.239% en la ex ANDIS y apunta contra proveedores y exfuncionarios. Todos los detalles.

Una auditoría interna del Ministerio de Salud presentada ante la Justicia federal reveló presuntas irregularidades millonarias en contrataciones realizadas por la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se detectaron sobreprecios de hasta el 4.239% en la compra de insumos médicos y ortopédicos.

El informe, incorporado como “hecho nuevo” en la causa que investiga corrupción en el organismo, apunta a un esquema de proveedores favorecidos, licitaciones presuntamente simuladas y conexiones societarias y familiares entre empresas adjudicatarias.

La documentación judicial analiza 505 expedientes que comprometieron más de 18.368 millones de pesos durante 2025 y expone “desvíos críticos y sobreprecios” en facturas emitidas por Ortopedia Bernat, Farma Salud, Artrobone Ortopedia, Cirugía y Ortopedia Imnova, Bymax Medical y Expo Trauma.

La investigación que complica a exfuncionarios de ANDIS

La causa es impulsada por el fiscal federal Franco Picardi, quien detectó una presunta maniobra de corrupción articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo.

Según el dictamen judicial, el esquema habría permitido la erogación de aproximadamente 75.478 millones de pesos del Estado en favor de un grupo reducido de empresas vinculadas a la provisión de prótesis, implantes cocleares, válvulas cardíacas y sillas de ruedas motorizadas.

En el expediente ya se encuentran procesados el extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y quien fuera su segundo, Daniel Garbellini.

Además, la Justicia desarrolla una nueva ronda de 35 indagatorias vinculadas a las maniobras investigadas.

Los sobreprecios que encendieron las alarmas

Uno de los casos más resonantes involucra a Farma Salud. El informe sostiene que la empresa facturó en julio de 2025 un sistema de válvulas bicaval transcatéter por 425 millones de pesos.

La auditoría comparó esa operación con una compra realizada por el PAMI apenas meses antes: el mismo sistema había sido adjudicado por 124,2 millones de pesos. La diferencia representó un incremento del 242%.

Insumos hasta 19 veces más caros

Otro expediente analizado mostró que una endoprótesis aortobílica y una endoprótesis ilíaca bifurcada fueron adjudicadas por 369,8 millones de pesos, mientras que el PAMI había pagado por el mismo producto 17,8 millones.

La diferencia, según el documento oficial, implicó un incremento del 1.972%, equivalente a más de 19 veces el valor de referencia utilizado por otro organismo estatal.

La auditoría también detectó que una válvula pulmonar autoexpandible fue adquirida por ANDIS a 295 millones de pesos, cuando el PAMI había comprado una similar por 36,4 millones mediante licitación pública.

El caso más grave: sobreprecios del 4.239%

El Ministerio de Salud calificó como uno de los expedientes más graves el denominado “Caso Reinoso, Alexis Lautaro”, donde se detectó un sobreprecio del 4.239% respecto al valor de mercado de un equipo ortopédico equivalente.

La investigación sostiene que algunas empresas facturaban equipos estándar “a precios que duplican, triplican y hasta centuplican los valores de mercado”.

Expedientes con aumentos superiores al 800%

El relevamiento oficial también detectó desvíos superiores al 800% en otros expedientes, entre ellos los vinculados a Perea de Fusco, Suárez, Martínez Figueroa y Serrano Dalina.

Según la auditoría, las facturas auditadas presentaban valores promedio de entre 17 y 19 millones de pesos para equipamiento ortopédico cuya referencia técnica nacional era ampliamente inferior.

En uno de los ejemplos citados, sillas ultralivianas con sistema Tilt fueron facturadas entre 19 y 21 millones de pesos, superando en más de 2.000% los valores de mercado.

El “Grupo Belgrano 609” y las licitaciones sospechadas

El informe también describe una estructura empresarial que operaba bajo una aparente independencia comercial, aunque compartía vínculos familiares, directivos y domicilio legal.

La auditoría bautizó como “Grupo Belgrano 609” al entramado integrado por Artrobone Ortopedia y Cirugía y Ortopedia Imnova.

Sospechas de competencia simulada

De acuerdo con la investigación, ambas firmas compartían sede social y presentaban coincidencias societarias que ponen bajo sospecha la existencia de licitaciones simuladas.

Ese grupo concentraba 153 expedientes por más de 3.042 millones de pesos.

La auditoría advirtió que estas conexiones “vulneran el principio de concurrencia y transparencia” que debe regir en toda contratación pública.

Las inconsistencias detectadas por la auditoría

Otro de los puntos señalados por el Ministerio de Salud involucra a Expo Trauma, empresa que declaró como domicilio operativo una dirección de Haedo cuya numeración no existiría.

Además, el domicilio fiscal informado en la Ciudad de Buenos Aires correspondería, según el informe, a un lavadero de autos identificado mediante imágenes de Google Maps.

La auditoría también alertó que aún quedaban pendientes pagos por aproximadamente 4.770 millones de pesos, lo que abrió la posibilidad de frenar nuevas erogaciones mientras avanza la investigación judicial.

La postura oficial sobre la causa

Fuentes oficiales aclararon que las operaciones observadas “no corresponden a la gestión actual”, sino a contrataciones realizadas durante 2025 bajo “esquemas previos”.

Según indicaron desde el Ministerio de Salud, las irregularidades fueron detectadas en una revisión interna y posteriormente derivadas a la Justicia federal como parte de un proceso de “ordenamiento y fortalecimiento de los mecanismos de control”.

Fuente: GLP