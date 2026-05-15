CARTA ABIERTA DEL INTENDENTE EN DEFENSA DE USHUAIA

Ushuaia 14/05/2026.- Ante las versiones erróneas y la circulación de información falsa que en los últimos días intentaron vincular a Ushuaia con un brote de hantavirus registrado en un crucero internacional, el intendente de la ciudad, Walter Vuoto, envía esta carta abierta dirigida a vecinos, vecinas y a quienes eligen a la capital fueguina como destino turístico en el mundo.

En este documento, el jefe comunal sostiene con datos científicos y respaldo sanitario que Ushuaia “no es el origen del contagio”, y reafirma el compromiso de la ciudad con la verdad, la información responsable y la defensa de uno de los destinos turísticos más importantes de la Argentina y del hemisferio sur.

USHUAIA SE DEFIENDE Carta abierta a las vecinas y vecinos de Ushuaia, y a quienes nos eligen como destino en el mundo.

En las últimas semanas, cadenas internacionales replicaron una asociación

injusta y científicamente falsa vinculando nuestra ciudad a un brote de

hantavirus. La lamentable situación se produjo a bordo del crucero MV

Hondius, que zarpó de nuestro puerto el 1 de abril, y que dejó víctimas que

merecen todo nuestro respeto, nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento

a sus familias. Hoy quiero decirles lo que ya dijeron los especialistas,

lo que confirma el Ministerio de Salud de Tierra del Fuego y lo

que pronto ratificará el equipo del Instituto Malbrán que llega a nuestra

ciudad: Ushuaia no es el origen del contagio.

No lo digo yo solamente. Lo dice la ciencia.

• Tierra del Fuego no registra un solo caso autóctono de hantavirus

desde 1996. Cero. Ni en Ushuaia, ni en Río Grande, ni en Tolhuin.

• El Estrecho de Magallanes funcionó históricamente como una barrera

natural que impidió el asentamiento del ratón colilargo, único reservorio

comprobado del virus en la Patagonia continental.

• El hantavirus no se transmite por ratas ni ratones urbanos. Por lo

tanto, vincular el relleno sanitario municipal con este brote es, lisa y llanamente,

una falsedad epidemiológica. Quien lo afirma, o se equivoca,

o miente.

• El período de incubación de la enfermedad va de dos a tres semanas y

puede extenderse hasta 45 días. Los pasajeros llegaron a Ushuaia el 29de marzo, embarcaron el 1 de abril y permanecieron apenas dos días en la

ciudad. Los tiempos biológicos no son compatibles con un contagio local.

Cuando empezó el período de transmisibilidad, las personas ya estaban a

bordo.

• La cepa identificada, Andes Sur, es la única con capacidad documentada

de contagio entre personas, lo que abre hipótesis muy distintas a la

que algunos medios eligieron instalar sin chequear.

Frente a esta evidencia, no voy a quedarme en silencio. A Ushuaia se la

defiende con la verdad, con la ciencia y con la voz puesta donde corresponde:

en primera línea.

Quiero agradecer profundamente a todas las instituciones públicas y

privadas, tanto locales, provinciales y nacionales que en estas semanas se

pusieron al hombro la defensa del destino; como también a los profesionales

de la medicina y epidemiológicos que salieron con sus nombres y

apellidos a poner las cosas en su lugar, y a los medios locales que eligieron

informar con responsabilidad. Y muy especialmente, quiero agradecerles

a las vecinas y vecinos de Ushuaia, que en cada red social, en cada conversación,

en cada mensaje a un amigo o familiar del exterior, salieron a desmentir

las versiones falsas y a defender lo que tanto nos costó construir

entre todos.

A los colegas de los medios nacionales e internacionales les pido algo

simple: información sensible exige tratamiento responsable. Venimos de

atravesar una pandemia. Sabemos lo que provoca el miedo cuando se

viraliza más rápido que la verdad. Titulares apresurados pueden destruir,

en un fin de semana, lo que a una ciudad le llevó décadas construir.

Quiero decirles a las y los vecinos: estén tranquilos. Nuestra ciudad es

segura. Nuestros controles sanitarios funcionan. Nuestro puerto opera

con los estándares de cualquier gran puerto del mundo, y los especialistas

son categóricos en que ninguna falla portuaria podría haber cambiado el

desenlace de un brote cuyas víctimas embarcaron asintomáticas.

Y quiero decirles a los viajeros del mundo que están planificando su próxima

temporada: vengan. Ushuaia los está esperando. La ciudad más austral

del planeta, con sus glaciares, su Canal Beagle, el Tren del Fin del

Mundo, el Parque Nacional Tierra del Fuego, sus cruceros antárticos y,

sobre todo, su gente, no tiene nada que esconder y sí mucho para mostrar.

Por eso, frente al nivel y la persistencia de los intentos de desprestigio que

ha sufrido Ushuaia en estas semanas, asumo personalmente la defensa del

destino y pongo mi palabra.

Pongo mi palabra por cada trabajador del turismo, por cada prestador,

por cada familia fueguina cuyo sustento depende de que el mundo siga

viendo en Ushuaia lo que realmente es: un destino seguro, hospitalario y

único.

Ushuaia se defiende. Y se defiende con la verdad.

Firma: Walter Vuoto, Intendente de Ushuaia.