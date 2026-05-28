Buscan redefinir el estatus de Tierra del Fuego y reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur

Tierra del Fuego 27/05/2026.- El diputado Jorge Araujo presentó dos proyectos para reconocer a la provincia como unidad insular y archipelágica y actualizar el régimen hidrocarburífero. Apuntan a impulsar un nuevo modelo de desarrollo basado en recursos estratégicos y fortalecer la soberanía.

Ingresó al Congreso una iniciativa de fuerte impacto geopolítico y económico. En rigor son dos proyectos de ley impulsados por el diputado nacional Jorge Araujo que proponen redefinir el estatus jurídico de Tierra del Fuego y adecuar el marco legal para la explotación de recursos en el Atlántico Sur. Las propuestas buscan, según su impulsor, sentar las bases de una nueva etapa de desarrollo para la provincia más austral del país.

Los expedientes, ya ingresados en la Cámara baja, plantean por un lado el reconocimiento de Tierra del Fuego como una unidad geográfica y jurídica de carácter insular y archipelágico, y por otro una reformulación del régimen hidrocarburífero para contemplar su particular configuración marítima. El objetivo central pasa por actualizar un marco normativo considerado desfasado frente a los desafíos actuales y potenciar el rol estratégico de la provincia.

En el entorno del legislador sostienen que el esquema productivo fueguino, históricamente sostenido por el régimen de promoción industrial, enfrenta signos de agotamiento en un contexto de cambios económicos, pérdida de competitividad y tensiones sobre el empleo. Frente a ese escenario, las iniciativas buscan diversificar la matriz y orientarla hacia el aprovechamiento de recursos naturales, en especial aquellos vinculados al mar.

Uno de los ejes principales propone reconocer formalmente la condición archipelágica de la provincia, integrando no solo sus territorios emergidos sino también los espacios marítimos que los conectan. De avanzar esta definición, se otorgaría mayor coherencia jurídica a la relación entre islas, mar y plataforma continental, en línea con criterios del derecho internacional.

Ese reconocimiento permitiría además fortalecer el principio constitucional que establece que las provincias son titulares de los recursos naturales en su territorio. Aplicado a este caso, implicaría consolidar la participación de Tierra del Fuego en la administración y explotación de recursos en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, incluso en su extensión hasta las 350 millas marinas.

El segundo proyecto complementa esa visión al introducir cambios en la legislación hidrocarburífera para adaptarla a las particularidades del sur argentino. La propuesta apunta a reconocer explícitamente la jurisdicción provincial sobre los recursos offshore en los espacios marítimos adyacentes, con el objetivo de dar mayor previsibilidad normativa e incentivar inversiones en uno de los sectores de mayor proyección.

El trasfondo económico no es menor. Según datos que maneja el autor de la iniciativa, actividades como los hidrocarburos y la pesca tienen un peso decisivo en la generación de divisas de la provincia, lo que refuerza la centralidad del enfoque marítimo para su futuro productivo. Proyectos energéticos en desarrollo, como los vinculados a la Cuenca Austral, también alimentan las expectativas sobre el potencial del offshore.

Más allá de lo económico, los proyectos incorporan una dimensión estratégica. La redefinición del estatus fueguino se vincula con la intención de fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur, consolidar derechos sobre áreas en disputa y potenciar el rol de la provincia como plataforma logística y científica, particularmente en relación con la Antártida.

En ese sentido, las propuestas incluyen entre sus objetivos reforzar la soberanía en espacios marítimos y territorios insulares, mejorar la participación provincial en decisiones de alcance nacional e internacional y posicionar a Tierra del Fuego como un nodo clave en la proyección regional del país y del Mercosur hacia el sur.

Además, se busca ordenar el régimen legal vigente para dotar de mayor claridad y estabilidad a la planificación estatal en materia de recursos estratégicos, política marítima y explotación energética. La intención es generar condiciones más previsibles tanto para el sector público como para eventuales inversiones privadas.

Desde el entorno del diputado Araujo remarcan que las iniciativas no alteran las competencias del Estado nacional ni contradicen el derecho internacional, sino que se encuadran en una interpretación moderna del federalismo, compatible con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Fuente: El parlamentario