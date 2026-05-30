AVANZAN LAS TAREAS DE EQUIPAMIENTO Y MONTAJE EN EL NATATORIO OLÍMPICO DE RÍO GRANDE

Rio Grande 29/05/2026.- Pese a la paralización de la obra pública nacional, el Municipio de Río Grande continúa llevando adelante, con fondos propios, la construcción del nuevo Natatorio Olímpico del barrio Chacra II. Actualmente, la obra presenta un importante avance. Las labores están enfocadas en los trabajos internos y de instalación necesarios para su puesta en funcionamiento.

El nuevo Natatorio Olímpico será único en la región y podrá ser utilizado tanto por deportistas como por toda la comunidad. En esta etapa, el Municipio avanza en el montaje de los equipos e instalaciones adquiridos con recursos municipales, indispensables para el funcionamiento integral de la pileta, entre ellos los sistemas de climatización, filtrado y tratamiento del agua.

En este marco, actualmente se ejecutan tareas de readecuación de las instalaciones eléctricas, trabajos de pintura y colocación de artefactos lumínicos en los sectores de baños y vestuarios. Paralelamente, se colocan nuevos cielorrasos en áreas comunes y se realizan adecuaciones de revestimiento en distintos sectores.

Asimismo, se trabaja en el armado de la sala de máquinas y en distintas instalaciones básicas que permitirán avanzar posteriormente con el montaje de los equipos principales.

Es de mencionar que durante el año pasado el Municipio realizó una importante inversión destinada a la compra del equipamiento esencial para el funcionamiento de la pileta olímpica, incluyendo los filtros, los tanques de agua y el sistema de calefacción, entre otros artefactos que permiten el correcto funcionamiento de una infraestructura de estas características.

El Natatorio Olímpico es una obra que forma parte de la visión integral que posee la gestión del intendente Martín Perez, orientada a consolidar a Río Grande como una ciudad del deporte, fortaleciendo el acceso de las y los vecinos a espacios de calidad para el desarrollo de distintas disciplinas.