Avanza el análisis para la creación de la Reserva Natural Urbana Cabo Domingo “Queremos que Cabo Domingo siga siendo un lugar educativo, de investigación y disfrute con cuidado”, sostuvo Arce

En el marco del trabajo que lleva adelante el Cuerpo de Concejales sobre el proyecto de ordenanza impulsado por la concejal Alejandra Arce para la creación de la Reserva Natural Urbana Cabo Domingo, autoridades de la Misión Salesiana participaron de una reunión de comisión junto a ediles de distintos bloques políticos, con el objetivo de continuar analizando la propuesta y profundizar en distintos aspectos vinculados al valor histórico, cultural, ambiental y educativo del sector.

De la reunión participaron la autora del proyecto, concejal Alejandra Arce, como así también los ediles Guadalupe Zamora, Verónica Martínez, Maximiliano Ybars y Florencia Vargas. También estuvieron presentes el Padre Roberto Castello, quien es sacerdote salesiano y actual director de la Escuela Agrotécnica Salesiana y Mauricio Hoyos, Administrador de los bienes de La Misión.

La iniciativa propone crear con el nombre de “Reserva Natural Urbana Cabo Domingo” las hectáreas de tierras determinadas, atendiendo “al gran valor que posee para los vecinos y vecinas de Río Grande, por la necesaria preservación de su ecosistema y el enorme valor científico que representa”.

Tras el encuentro, la concejal Arce explicó que el objetivo principal de la reunión fue “escuchar las inquietudes y aportes de la comunidad salesiana respecto del proyecto, esta problemática que ellos vienen planteando hace varios años, de poner en valor todo lo que es Cabo Domingo, el valor histórico, cultural y también educativo que tiene para nuestra ciudad”, expresó.

Asimismo, destacó que desde la institución educativa expusieron el trabajo articulado que actualmente mantienen con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, donde la edil señaló que “vinieron y contaron que tienen convenios con la UNTDF, un convenio de investigación que sirve también para las carreras que hay hoy en la UNTDF”, indicó Arce, quien remarcó además la importancia de fortalecer el perfil educativo y científico del sector.

En este sentido, sostuvo que uno de los ejes centrales de la propuesta es “garantizar el cuidado y la preservación del espacio para las futuras generaciones”, sostuvo, al tiempo que agregó que “hay que pensar también en el cuidado de la educación de los vecinos que visitan asiduamente, ya sea con colegios o familias que van a disfrutar de esta zona tan icónica para nuestra ciudad”, manifestó.

La edil también hizo referencia al valor patrimonial y arqueológico que posee el área, para lo cual manifestó que “el cuidado que hay, los yacimientos que existen en ese lugar, que tienen que ver con nuestra historia, con nuestra cultura y con Río Grande”, señaló, al tiempo que “advirtió sobre distintas problemáticas que afectan actualmente a la zona”.

Entre ellas, mencionó la situación vinculada al “pastoreo y a la presencia de perros asilvestrados, donde nos contaron que tienen entre cinco y seis denuncias por año y que buscan también que el Ejecutivo municipal los acompañe y los ayude a través de un plan de manejo, al control de la zona y a la conservación de la historia de Cabo Domingo”, detalló.

Respecto al funcionamiento futuro de la reserva, Arce explicó que el “proyecto contempla la elaboración de un plan de manejo integral que permita definir los distintos usos del sector y establecer delimitaciones claras, lo que se va a hacer con este plan de manejo, si es que logramos que la ordenanza avance, es determinar los usos que va a tener Cabo Domingo”, afirmó.

En esa línea, aclaró que “las actividades productivas que actualmente desarrolla la Misión Salesiana continuarán realizándose”.

“El pastaje, al ser dominio de la Misión Salesiana, va a seguir utilizándose para realizar pastaje”, sostuvo, no obstante, señaló que “también se busca potenciar el uso recreativo, turístico y educativo del lugar, usos deportivos, usos para el turismo de nuestra ciudad, para que sea un lugar más donde lo puedan visitar”, agregó.

“El Ejecutivo municipal está interesado en poner cartelería, establecer y cuidar los espacios de yacimientos que, a través de la investigación de la Universidad de Tierra del Fuego, se ha logrado durante estos años”, señaló la concejal, ante el interés del Ejecutivo municipal en avanzar en acciones de señalización y preservación del sector.

Del mismo modo, confirmó que “continuarán las convocatorias a distintos actores vinculados al proyecto, nos queda convocar a la Universidad y estamos a la espera también de la respuesta de Fuerzas Armadas, que tiene establecido allí el radar que conocemos”, explicó.

Sobre este punto, indicó que existen aspectos vinculados a la infraestructura militar instalada en el sector que todavía deben definirse antes del tratamiento legislativo definitivo de la iniciativa.

Arce dijo que “sabemos que quieren hacer algunas modificaciones, ampliaciones o incluso hasta cambio del radar, que es información que nos ha llegado, pero estamos a la espera de la respuesta formal también sobre el ingreso y egreso y cómo lo tenemos que legislar a través del Concejo Deliberante”, precisó.

No obstante, aclaró que “el proyecto continuará siendo analizado en comisión hasta contar con todos los informes técnicos y administrativos necesarios, es un proyecto al que le faltan esas dos informaciones importantes que tienen que ver con las Fuerzas Armadas y con la UNTDF”, concluyó.