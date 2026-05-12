ATE Tierra del Fuego rechazó las ofertas salariales del Gobierno Provincial para los Escalafones Seco y Húmedo

Tierra del Fuego 12/06/2026.- Esta tarde se llevará a cabo una Asamblea General para abordar los temas tratados en la Paritaria, la situación salarial y las condiciones laborales.

En el día de hoy se llevaron a cabo, en la ciudad de Tolhuin, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur participó de las reuniones paritarias de los Escalafones Seco y Húmedo para las y los estatales de la Provincia. En ambas reuniones los sindicatos presentes rechazaron las propuestas salariales del Ejecutivo por considerarlas insuficientes.

Escalafón Seco

El Gobierno fueguino presentó una última propuesta salarial del 3,5% para mayo y 4% para julio para el Escalafón Seco, la cual fue rechazada por las entidades sindicales por considerarla insuficiente.

Desde ATE Tierra del Fuego se exigió una recomposición salarial acorde a la inflación y el cumplimiento de la Ley Provincial N° 1.580/25. Además, se solicitó el pase a Planta de trabajadoras y trabajadores del programa de Maestranza, Escuelas y Dependencias (MED) y la continuidad de la discusión paritaria.

Las entidades sindicales solicitaron una nueva reunión para el 14 de mayo. De no obtener respuestas, se seguirá con mayores medidas de fuerza.

Escalafón Húmedo

El Ejecutivo Provincial presentó una propuesta salarial del 3,5% para mayo y 4% para julio para el Escalafón Húmedo, la cual fue rechazada por los sindicatos por considerarla insuficiente.

ATE, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) reclamaron una verdadera recuperación salarial, mejores condiciones laborales y una propuesta acorde a la realidad que atraviesan las y los trabajadores estatales.

Asamblea General

ATE Tierra del Fuego convocó a una Asamblea General en la Casa de Gobierno de la Provincia para este lunes 11 de mayo a las 19 horas. Allí se abordarían los temas tratados en ambas Mesa Paritarias, la situación salarial y las condiciones laborales.

Fotos: Prensa ATE Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur