ASAMBLEA TARIFARIA: EL MUNICIPIO SOSTIENE EL BOLETO SUBSIDIADO PESE AL RETIRO DE SUBSIDIOS NACIONALES Y PROVINCIALES

Ushuaia 28/05/2026.- En el marco de la audiencia tarifaria realizada este lunes, autoridades de la UISE expusieron la situación que atraviesa actualmente el sistema de transporte público en Ushuaia, marcada por el incremento sostenido de costos, la caída de subsidios nacionales y el retiro del financiamiento provincial.

Durante la presentación, el presidente de la UISE, José Labroca, explicó que “el valor técnico del boleto calculado a través de la fórmula nacional que contempla combustible, salarios, seguros, mantenimiento y demás costos operativos asciende hoy a $3.138”. Sin embargo, aclaró que ese no será el valor que abonarán los usuarios, dado que el Municipio continúa realizando un importante esfuerzo económico para sostener una tarifa accesible.

En ese sentido, desde el Ejecutivo municipal se planteó la posibilidad de mantener el boleto en un valor cercano a los $1.550, absorbiendo la diferencia mediante subsidios municipales para garantizar la continuidad del servicio.

Labroca remarcó que “por decisión política del intendente Walter Vuoto se sigue priorizando el sostenimiento del transporte público y de todos los beneficios sociales vinculados al sistema, evitando que el impacto total de los costos recaiga sobre los vecinos y vecinas de Ushuaia”.

Asimismo, señaló que “la situación que atraviesa Ushuaia se replica en distintas ciudades del país, donde ya comenzaron a reducirse frecuencias, eliminarse líneas y recortarse beneficios sociales vinculados al transporte público”.

Además, recordó que “desde 2021 la Provincia dejó de aportar financiamiento al sistema de transporte urbano”, mientras que Nación mantiene demoras en el envío de subsidios correspondientes a los últimos meses, situación que genera una fuerte presión sobre las cuentas municipales.

Pese a este escenario, destacó la decisión del Municipio de continuar sosteniendo el servicio y mantener los beneficios vigentes para estudiantes, jubilados, personas con discapacidad y bomberos voluntarios.

Actualmente, según se informó durante la audiencia, solo el 44% de los usuarios abona la tarifa plena, mientras que el resto accede a distintos tipos de descuentos o gratuidades.

Por otra parte, durante la audiencia también se abordó la situación operativa del servicio durante el invierno. Desde la UISE aseguraron que las unidades cuentan con cubiertas adecuadas, cadenas y equipamiento preparado para afrontar las condiciones climáticas de la ciudad, trabajando de manera coordinada con las distintas áreas municipales encargadas del operativo invernal.

Finalmente, desde la empresa remarcaron que la actualización tarifaria busca garantizar la continuidad y sostenimiento del servicio público de transporte en un contexto económico complejo, evitando recortes o afectaciones mayores al funcionamiento cotidiano del sistema.