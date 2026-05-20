ARROYO: “NO EXISTE NINGÚN OBSTÁCULO PARA CONTINUAR CON EL PROCESO ELECTORAL”

La funcionaria sostuvo que “los dos puntos de consulta realizados al Ministerio Público Fiscal ya han sido dilucidados y concordantes con nuestra postura”, precisando que “la Ley 1529 se encuentra vigente y totalmente operativa” y que la presentación de la queja ante la Corte Suprema “no tiene efectos suspensivos”.
“Entendemos que va a continuar este proceso eleccionario debido a que ya han sido dadas las respuestas solicitadas”, afirmó la secretaria de Coordinación Legal y Técnica, y agregó: “En este momento entendemos que ya no existe ningún obstáculo para que se elabore el cronograma y se publique”.
La funcionaria destacó además que el propio dictamen fiscal ratifica las competencias del Juzgado Electoral para avanzar con la organización del proceso electoral. “Esto es lo que dice el dictamen: que no hay ningún obstáculo para continuar con el proceso electoral. De hecho, recomienda citar a los partidos políticos para comenzar con este proceso”, señaló.
“Esperemos que en el transcurso del día de hoy, mañana a más tardar, ya esté el cronograma”, indicó finalmente Arroyo.