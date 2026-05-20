ARROYO: “NO EXISTE NINGÚN OBSTÁCULO PARA CONTINUAR CON EL PROCESO ELECTORAL”

Tierra del Fuego 20/05/2026.- La secretaria de Coordinación Legal y Técnica del Gobierno de la Provincia, Mariangeles Arroyo, aseguró que el dictamen emitido por el Ministerio Público Fiscal despeja las dudas jurídicas planteadas en torno al proceso electoral vinculado a la reforma parcial de la Constitución Provincial y ratifica que la Justicia Electoral se encuentra en condiciones de avanzar con la publicación del cronograma electoral.

La funcionaria sostuvo que “los dos puntos de consulta realizados al Ministerio Público Fiscal ya han sido dilucidados y concordantes con nuestra postura”, precisando que “la Ley 1529 se encuentra vigente y totalmente operativa” y que la presentación de la queja ante la Corte Suprema “no tiene efectos suspensivos”.

“Entendemos que va a continuar este proceso eleccionario debido a que ya han sido dadas las respuestas solicitadas”, afirmó la secretaria de Coordinación Legal y Técnica, y agregó: “En este momento entendemos que ya no existe ningún obstáculo para que se elabore el cronograma y se publique”.

La funcionaria destacó además que el propio dictamen fiscal ratifica las competencias del Juzgado Electoral para avanzar con la organización del proceso electoral. “Esto es lo que dice el dictamen: que no hay ningún obstáculo para continuar con el proceso electoral. De hecho, recomienda citar a los partidos políticos para comenzar con este proceso”, señaló.

“Esperemos que en el transcurso del día de hoy, mañana a más tardar, ya esté el cronograma”, indicó finalmente Arroyo.