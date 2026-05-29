Arce impulsa la actualización de la norma de tierras y un programa público-privado para ampliar la oferta habitacional

Puntos principales
- Actualización normativa: La ordenanza moderniza los requisitos para el registro de tierras y establece un aviso previo antes de dar de baja carpetas vencidas.
- Programa público-privado: El Municipio trabajará junto a propietarios privados que ceden terrenos para urbanización y servicios, generando 390 lotes con infraestructura.
- Demanda habitacional: Hay 6.000 vecinos inscriptos en el registro municipal y 350 adjudicaciones realizadas desde el inicio de la gestión de Martín Pérez.
- Terrenos con servicios: La normativa prohíbe entregar lotes sin urbanización, garantizando agua, luz y cloacas antes de la adjudicación.
- Impacto social: El proyecto busca aliviar la crisis habitacional y adaptarse a las distintas realidades económicas de los vecinos, priorizando el acceso equitativo a la tierra.
En palabras de Arce, “legislar y gestionar para todos los vecinos de Río Grande” es el eje del trabajo conjunto entre el Concejo y el Ejecutivo.
Fuente: Resumen Económico, Radio Provincia