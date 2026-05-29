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Arce impulsa la actualización de la norma de tierras y un programa público-privado para ampliar la oferta habitacional

Por Armando Cabral

Rio Grande 29/05/2026.- La concejal Alejandra Arce, del Bloque Provincia Grande, celebró la aprobación de su proyecto de ordenanza que armoniza la antigua norma de tierras de 1997 y crea un programa público-privado para el desarrollo del barrio Chacra 12.

Puntos principales

  • Actualización normativa: La ordenanza moderniza los requisitos para el registro de tierras y establece un aviso previo antes de dar de baja carpetas vencidas.
  • Programa público-privado: El Municipio trabajará junto a propietarios privados que ceden terrenos para urbanización y servicios, generando 390 lotes con infraestructura.
  • Demanda habitacional: Hay 6.000 vecinos inscriptos en el registro municipal y 350 adjudicaciones realizadas desde el inicio de la gestión de Martín Pérez.
  • Terrenos con servicios: La normativa prohíbe entregar lotes sin urbanización, garantizando agua, luz y cloacas antes de la adjudicación.
  • Impacto social: El proyecto busca aliviar la crisis habitacional y adaptarse a las distintas realidades económicas de los vecinos, priorizando el acceso equitativo a la tierra.

En palabras de Arce, “legislar y gestionar para todos los vecinos de Río Grande” es el eje del trabajo conjunto entre el Concejo y el Ejecutivo.

Fuente: Resumen Económico, Radio Provincia

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