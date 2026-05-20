ANPYN lanza la licitación para el recambio de defensas y comienzan las obras para la modernización del Puerto de Ushuaia

Tierra del Fuego 20/05/2026.- El gobierno nacional anunció la primer gran obra estructural para el puerto austral, tras una serie de medidas urgentes. El ahorro y la baja de tarifas, claves para el plan de obras confirmado.

El proceso de modernización del puerto de Ushuaia dio un nuevo paso con el llamado a licitación pública para la refacción y puesta a punto de sus sistemas de defensas. Con esta medida, el puerto ingresa en una etapa de obras estructurales, tras haber completado las tareas iniciales de emergencia y mantenimiento que garantizaron la operatividad desde el comienzo de la intervención.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) publicó el llamado a Licitación Pública 05/2026 para el recambio y renovación del sistema de defensas del muelle, una pieza central para bajar costos de mantenimiento y evitar nuevos daños a la infraestructura clave, como en los sitios de atraque 3 y 5.

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El pliego de la obra especifica un cronograma de tareas que abarca desde el alistamiento y la movilización en el terreno hasta la provisión y colocación de 75 defensas nuevas, reemplazando los equipos con vida útil vencida.

Las defensas utilizadas históricamente presentan roturas y falencias graves, además de diferencias de tamaño entre los distintos equipos instalados, lo que impide su correcto funcionamiento.

El financiamiento de la renovación de las defensas proviene íntegramente de los ahorros generados mediante el uso eficiente de los ingresos derivados de la propia operatoria portuaria.

Además de la estandarización del sistema, se llevará a cabo la reparación de elementos de hormigón armado en la estructura del muelle. Con estas obras, se podrá garantizar la seguridad de atraque y proteger la estructura portuaria.

El financiamiento de la renovación de las defensas proviene íntegramente de los ahorros generados mediante el uso eficiente de los ingresos derivados de la propia operatoria portuaria.

La apertura de ofertas y la posterior adjudicación se realizarán mediante mecanismos de acceso público, permitiendo el seguimiento público sobre el destino de los recursos y la selección de las empresas ejecutoras.

Desde el inicio de la intervención, se ha desplegado un trabajo multidimensional orientado a revertir el deterioro estructural y modernizar la gestión del Puerto de Ushuaia.

En términos de infraestructura y servicios, se destacan las tareas de seguridad operativa en las redes de electricidad y agua potable, que presentaban serias falencias, junto con la puesta en valor del Muelle de Catamaranes, donde se refuerzan las bases y áreas de circulación para potenciar el turismo local.

El Puerto de Ushuaia, con obras para modernizar su infraestructura.

La intervención coordinó dichas tareas, así como la operatoria diaria, con una dotación optimizada de entre 25 y 30 trabajadores, un número considerablemente inferior al utilizado antes de la intervención por la Dirección Provincial de Puertos.

Esta optimización del personal fue clave para liberar recursos económicos que hoy se destinan a la mejora de la infraestructura y a la rebaja de tarifas, incentivando el crecimiento de la logística y la actividad económica de Tierra del Fuego.

Plan Integral de Obras para el Puerto de Ushuaia

Asimismo, y en el marco del plan integral de obras, se ejecutarán en una segunda etapa la reparación de infraestructura portuaria en los sitios 3 y 5, junto con intervenciones en el sitio 1, destinado específicamente a tareas de descarga.

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Estos trabajos de mantenimiento estructural, que se suman a la renovación de pilotes, la finalización del tablestacado y el relleno para la ampliación de la playa de contenedores, tienen como objetivo recuperar la operatividad de los sectores del muelle seriamente afectados por el deterioro histórico.

Ninguna de estas obras estaba contempladas en el presupuesto correspondiente al Puerto de Ushuaia previo a la intervención.

Complementariamente, se avanzará en la ampliación y reparación de la red eléctrica, así como la readecuación de la red de provisión de agua. Este grupo de obras contará con el respaldo del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina), herramienta estratégica que garantiza el financiamiento de inversiones productivas claves para el desarrollo de Tierra del Fuego.

Fuente: dinamicarg.com