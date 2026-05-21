Andrea Freites: La diputada fueguina denunció que el gobierno nacional ataca a las familias en plena crisis”
PorArmando Cabral
Diputados 21/05/2026.- “La ley de zona fría es soberanía, es federalismo real. No hay derecho a exigir un certificado de pobreza para poder vivir con algo vital.», sostuvo la diputada fueguina en un discurso vehemente, en defensa de los fueguinos que podrían perder el beneficio de la zona fría.
La legisladora fueguina denunció que el oficialismo recorta subsidios históricos y “condena a las familias argentinas” en medio de despidos, cierres de comercios y endeudamiento.
“El pueblo argentino no puede más. Gobiernen, háganse cargo, dejen de joder a la clase trabajadora.”
Rio Grande 11/05/2026.- En más de tres décadas de ejercicio periodístico, he aprendido que la calidad humana es inseparable de la calidad profesional. Una mala persona jamás podrá ser un buen dirigente, un buen político ni un buen profesional. La ética personal no es un accesorio: es la base sobre la cual se construye la confianza pública.
Rio Grande 28/04/2026.- Hace unos días, Francisco Zsilavecz, el presidente del Comité Local de la UCR centenario y ahora avergonzado partido, lanzó al aire en el programa que comparte con Leonel Puebla, agresivas descalificaciones hacia los hermanos chilenos. Allí y sin fundamento alguno, se auto denominó, “superior estética e intelectualmente” y agregó que, “nos envidian y vienen a matarse el hambre acá”. Este sujeto ahora es el vicepresidente 2° de la Juventud radical a nivel nacional.
Argentina 17/04/2026.- IA y estética de película animada para humillar rivales. El Presidente publicó un clip que resume su carrera y ataca a todo el arco político. Este es el trabajo en que el presidente ocupa su tiempo, pasando hasta 17 hs en las redes sociales, provocando, insultando, o humillando, mujeres, periodistas, empresarios, opositores políticos, empresarios y todo aquel que no le sea funcional.
Rio Grande 04/04/2026.- En Tierra del Fuego, la narrativa mediática muestra una asimetría difícil de ignorar. Mientras los aumentos de combustibles —que golpean directamente el bolsillo de la población— apenas reciben cuestionamiento, los titulares se concentran en remarcar la crisis del gobierno provincial por los recortes en el envío de fondos de coparticipación.
Rio Grande 05/03/2026.- “Coma pasto, millones de vacas no pueden equivocarse” no es nuestro lema. Nuestro lema es contar con espíritu crítico, no creer en nada que no se pueda ver y/o probar. Aquí está pasando esto: nos manejamos como si esta provincia fuera un estado independiente del resto de Argentina. La opinión pública niega terminantemente que las políticas de Milei estén provocando lo que todos vemos todos los días, y lo peor, hay quienes lo justifican y hasta buscan responsables, pero no hacen nada al respecto, solo hablan, y ya pasó el tiempo de la sarasa, llegó el tiempo de los hechos.
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