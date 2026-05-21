Andrea Freites: La diputada fueguina denunció que el gobierno nacional ataca a las familias en plena crisis”

Diputados 21/05/2026.- “La ley de zona fría es soberanía, es federalismo real. No hay derecho a exigir un certificado de pobreza para poder vivir con algo vital.», sostuvo la diputada fueguina en un discurso vehemente, en defensa de los fueguinos que podrían perder el beneficio de la zona fría.

La legisladora fueguina denunció que el oficialismo recorta subsidios históricos y “condena a las familias argentinas” en medio de despidos, cierres de comercios y endeudamiento.

“El pueblo argentino no puede más. Gobiernen, háganse cargo, dejen de joder a la clase trabajadora.”

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