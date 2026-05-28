Alerta sanitaria por el fin del Etiquetado Frontal

Argentina 28/05/2026.- El Gobierno quiere derogar el Etiquetado Frontal y más de 300 organizaciones salieron al cruce: advierten un retroceso fuerte en salud pública.

El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para derogar la Ley N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal. La iniciativa, identificada como expediente 186/26, propone eliminar de manera integral el esquema vigente desde 2022 y abrió un nuevo frente de tensión con organizaciones sociales, académicas y sanitarias.

El texto lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Salud, Mario Lugones. En sus fundamentos, el Poder Ejecutivo plantea la necesidad de reducir “limitaciones regulatorias y económicas” y avanzar hacia una armonización normativa con otros países del MERCOSUR.

La respuesta no tardó en llegar. Más de 300 organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, entidades de salud pública y asociaciones vinculadas a los derechos de consumidores cuestionaron la iniciativa y advirtieron que la derogación implicaría “un grave retroceso” en el derecho a la información alimentaria.

Una ley que va más allá de los sellos negros

La Ley de Etiquetado Frontal estableció la incorporación de octógonos negros en alimentos y bebidas envasadas que presentan exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales o calorías. Pero el alcance de la norma no se limita a esa advertencia visible en la góndola.

La legislación también incluyó restricciones a la publicidad de productos ultraprocesados dirigida a niños, niñas y adolescentes, limitaciones al uso de personajes infantiles en envases y campañas, y medidas para promover entornos escolares saludables.

Por eso, las organizaciones que rechazan el proyecto sostienen que la derogación no implicaría solamente sacar los sellos de los paquetes, sino desarmar todo un sistema de protección vinculado a la alimentación saludable.

“Avanzar en ese sentido significaría quitarle a la población una herramienta simple y efectiva para tomar decisiones informadas”, señalaron entidades académicas y sanitarias en un documento difundido tras conocerse la iniciativa oficial.

El argumento sanitario detrás del rechazo

Uno de los puntos centrales del reclamo apunta al acceso a información clara. Según datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de 2019, antes de la sanción de la ley apenas el 13% de la población lograba interpretar correctamente la información nutricional tradicional que figura en el reverso de los envases.

Para las organizaciones, ese dato explica por qué los octógonos negros modificaron la forma en que muchos consumidores leen los productos en supermercados, kioscos y comercios de cercanía. El sistema frontal permitió identificar de manera rápida nutrientes críticos y evitó que la decisión de compra dependiera de tablas difíciles de interpretar.