Alerta ambiental en la Patagonia por una pileta flotante frente al Glaciar Perito Moreno

Patagonia 28/05/2026.- El Glaciar Perito Moreno podría convertirse en el escenario de la Winter Swimming World Cup 2026, un evento internacional de natación extrema que ya genera fuertes cuestionamientos por su impacto ambiental en el Parque Nacional Los Glaciares.

La propuesta incluye instalar una piscina flotante sobre el Lago Argentino, justo frente a la cara norte del emblemático gigante de hielo.

Previsto para realizarse del 2 al 9 de agosto de 2026, el cronograma oficial en El Calafate incluye pruebas desde 25 hasta 300 metros y una actividad denominada “Inmersión Glaciar”.

Aunque se promociona como una experiencia turística única, la escala del evento enciende las alarmas sobre el límite entre el turismo sustentable y el espectáculo masivo en áreas protegidas.

El Lago Argentino, en el centro de la polémica

La realización de una competencia con cientos de nadadores y delegaciones internacionales en el Lago Argentino —uno de los ecosistemas más sensibles del país— implica contaminación humana directa e indirecta.

La presión sobre la zona se traducirá en residuos, alteración del agua, transporte náutico y el montaje de estructuras temporales, en un entorno ya golpeado por la crisis climática.

Especialistas y ambientalistas cuestionan duramente el uso recreativo intensivo de un entorno tan frágil, advirtiendo sobre la banalización de un ecosistema protegido.

Además, la instalación de la infraestructura flotante y la logística asociada alterarán de forma directa el paisaje natural y el equilibrio biológico del parque.

Leyes y regulaciones en juego

El Parque Nacional Los Glaciares es un área regulada y declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. En este marco, el evento colisiona con normativas vigentes:

La Ley Nacional de Glaciares restringe actividades e infraestructura que puedan transformarse en fuentes de contaminación o afectar ambientes periglaciales.

La Resolución 13/2002 de Parques Nacionales prohíbe explícitamente la navegación deportiva o recreativa en sectores del Lago Argentino.

Si bien existen excursiones autorizadas bajo estrictos controles, una competencia internacional con infraestructura flotante representa una escala de intervención completamente inédita y riesgosa.

Un ecosistema golpeado por el calentamiento global

La controversia llega en el peor momento para el ambiente patagónico. Investigaciones científicas recientes revelan que el Glaciar Perito Moreno perdió la estabilidad que lo caracterizaba: se contrajo cerca de 1,9 kilómetros cuadrados de superficie en apenas siete años y registra reducciones de espesor de hasta ocho metros anuales.

Mientras la ciencia alerta sobre el retroceso glaciar, este megaproyecto plantea un dilema de fondo para la Argentina: si los parques nacionales deben priorizar la conservación ambiental o si deben transformarse en escenarios para el espectáculo masivo de alto impacto.

Fuente: noticiasambientales.com