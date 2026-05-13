Ajuste nacional: El cierre del tesoro regional del BCRA en la sucursal del BTF Rio Grande y sus implicancias, hoy paro nacional.

Rio Grande 13/05/2026.- El cierre del Tesoro Regional del Banco Central en la sucursal centro del Banco de Tierra del Fuego en Río Grande implicó la pérdida de funciones clave de custodia y provisión de efectivo, afectó directamente a trabajadores locales y dejó a la Patagonia prácticamente sin presencia operativa del organismo. La medida forma parte de un ajuste nacional que busca centralizar operaciones en otras provincias. También fueron eliminados los tesoros de Comodoro Rivadavia y Rio Gallegos, junto a 12 mas, lo que dejara a 32 trabajadores sin sus empleos, por eso mañana hay paro nacional decretado por la bancaria, pero, las sucursales del Banco de Tierra del Fuego no están directamente incluidas, pero se verán afectadas las operaciones que dependen del BCRA.

Cuando de ocultar los efectos del ajuste nacional se trata, Tierra del Fuego destaca, ya pasó con la desaparición del ENACOM, el achique que se viene llevando a cabo en ANSES, el ajuste de 54% en el PAMI, el achique de Radio nacional y el avance sobre el INTA y el ENARGAS.

A esto se suma la desaparición del tesoro regional del Banco Central de la República Argentina, BCRA, que funcionaba en la sucursal centro del Banco de Tierra del Fuego en Rio Grande, y dejó a tres empleados en la mas absoluta incertidumbre y con ofertas de trasladarse a la provincia de Córdoba o Buenos Aires.

A pesar de esto aun hay quienes defienden la política libertaria y hasta los apoyan a pesar del cinismo conque se mueven. Esta claro que el ajuste es para todos y solo los que le son funcionales la pasan bien.

Empleo Se estima que 3 trabajadores en Río Grande quedaron en incertidumbre laboral. A nivel nacional, el cierre de 12 tesoros regionales afectó a 32 empleados . Alternativas ofrecidas: traslados a otras provincias (Buenos Aires, Córdoba) o indemnizaciones.

Operaciones financieras El Tesoro Regional cumplía funciones de custodia de billetes y monedas , provisión de efectivo a bancos locales y compensación interbancaria . Su cierre obliga a trasladar dinero desde otras ciudades, aumentando costos logísticos y posibles demoras en la provisión de efectivo .

Presencia institucional La clausura de Río Grande, junto con Comodoro Rivadavia y Río Gallegos, deja a la Patagonia sin representación operativa directa del BCRA . Esto debilita la capacidad de supervisión y control en la región.

Contexto político El Directorio del BCRA justificó la medida por el avance de la bancarización y pagos electrónicos . El sindicato La Bancaria lo interpreta como parte de un ajuste estatal y un retroceso en la presencia federal del organismo.



Para los trabajadores: incertidumbre laboral, riesgo de desarraigo por traslados a más de 3.000 km.

incertidumbre laboral, riesgo de desarraigo por traslados a más de 3.000 km. Para la comunidad: mayor dependencia de centros financieros externos, con impacto en costos y tiempos de circulación de efectivo.

mayor dependencia de centros financieros externos, con impacto en costos y tiempos de circulación de efectivo. Para el sistema financiero: debilitamiento de la infraestructura regional y menor capacidad de respuesta ante crisis de liquidez.

El cierre del Tesoro Regional en Río Grande significó pérdida de empleos locales, debilitamiento de la presencia institucional del Banco Central en la Patagonia y mayores costos operativos para bancos y usuarios. En términos prácticos, la región queda más expuesta a demoras y encarecimientos en el movimiento de efectivo, mientras que los trabajadores enfrentan incertidumbre y posibles traslados forzosos.

Tierra del Fuego adhiere al paro decretado por la bancaria para este miércoles.

Fecha: Miércoles 13 de mayo de 2026

Miércoles 13 de mayo de 2026 Duración: Últimas 3 horas de atención al público (aprox. de 12:00 a 15:00 hs en Tierra del Fuego).

Últimas 3 horas de atención al público (aprox. de 12:00 a 15:00 hs en Tierra del Fuego). Entidades afectadas: Banco Central de la República Argentina (BCRA) – cierre de tesorerías regionales, incluyendo la de Río Grande. Banco Hipotecario – despidos y cierre de sucursales en varias provincias.

Motivo: Rechazo al cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales del BCRA (32 puestos de trabajo en riesgo). Protesta contra despidos y políticas de ajuste en el Banco Hipotecario.

Alcance en Tierra del Fuego: Las sucursales del Banco de Tierra del Fuego no están directamente incluidas, pero se verán afectadas las operaciones que dependen del BCRA.



Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar