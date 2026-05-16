AGENDA: ESTE FIN DE SEMANA DISFRUTALO EN RÍO GRANDE

“MERCADO DEL ATLÁNTICO” EN EL PASEO CANTO DEL VIENTO
Este espacio, ubicado en Fagnano 650, abrirá sus puertas el viernes de 10 a 16 horas; mientras que el sábado y domingo funcionará de 16 a 20 horas. Allí, las y los riograndenses podrán encontrar productos elaborados por emprendedores, artesanos y productores locales.
RECORRÉ EL “SENDERO INTERPRETATIVO”
Este viernes a las 14 horas se llevará adelante una nueva edición del “Sendero Interpretativo” en el Centro de Interpretación Ambiental, ubicado sobre la Ruta Nacional N°3 frente al barrio Las Barrancas. La actividad propone disfrutar y aprender sobre el entorno natural de la ciudad. Las inscripciones se realizan a través del correo centrointerpretacion@riogrande.gob.ar.
VISITÁ EL PASEO CANTO DEL VIENTO
Este viernes, de 16 a 20 horas, el Paseo “Canto del Viento”, ubicado en Fagnano 650, abrirá sus puertas para que vecinos y vecinas disfruten de un recorrido con stands de emprendedores, artesanos y manualistas de nuestra ciudad.
“MÚSICA EN LOS TEMPLOS” EN RÍO GRANDE
La Orquesta Municipal Kayén presenta una nueva edición del ciclo “Música en los Templos”. Continúa este sábado a las 20 horas en la Iglesia Pentecostal Argentina, ubicada en Yrigoyen 352 y el domingo a las 20 estarán presentándose en el Centro Cristiano Río Grande. La propuesta contará con un repertorio especial preparado junto a cantantes invitados de distintas comunidades de fe de la ciudad.
TALLER DE MACETAS Y CUENCOS CON MATERIALES ORGÁNICOS
La propuesta sustentable será de 17:00 a 18.30 horas en el Paseo Canto del Viento, ubicado en Fagnano 650. La actividad cuenta con cupos limitados, aquellos que deseen participar deberán inscribirse al mail ecologiamrg@gmail.com.