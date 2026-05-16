AGENDA: ESTE FIN DE SEMANA DISFRUTALO EN RÍO GRANDE

Rio Grande 16/05/2026.- VISITÁ EL MUSEO MUNICIPAL VIRGINIA CHOQUINTEL De lunes a viernes de 9 a 18 horas y los sábados de 15:00 a 18:00, el Museo (Alberdi 555) abre sus puertas para que vecinos y vecinas aprendan sobre la Causa Malvinas; los pueblos originarios; el área de Ciencias Naturales con la biodiversidad fueguina; los ambientes marinos y terrestres; el sector de Historia con los principales sucesos históricos de la ciudad y otros aspectos que son parte de nuestra identidad riograndense.

“MERCADO DEL ATLÁNTICO” EN EL PASEO CANTO DEL VIENTO

Este espacio, ubicado en Fagnano 650, abrirá sus puertas el viernes de 10 a 16 horas; mientras que el sábado y domingo funcionará de 16 a 20 horas. Allí, las y los riograndenses podrán encontrar productos elaborados por emprendedores, artesanos y productores locales.

RECORRÉ EL “SENDERO INTERPRETATIVO”

Este viernes a las 14 horas se llevará adelante una nueva edición del “Sendero Interpretativo” en el Centro de Interpretación Ambiental, ubicado sobre la Ruta Nacional N°3 frente al barrio Las Barrancas. La actividad propone disfrutar y aprender sobre el entorno natural de la ciudad. Las inscripciones se realizan a través del correo centrointerpretacion@riogrande.gob.ar.

VISITÁ EL PASEO CANTO DEL VIENTO

Este viernes, de 16 a 20 horas, el Paseo “Canto del Viento”, ubicado en Fagnano 650, abrirá sus puertas para que vecinos y vecinas disfruten de un recorrido con stands de emprendedores, artesanos y manualistas de nuestra ciudad.

“MÚSICA EN LOS TEMPLOS” EN RÍO GRANDE

La Orquesta Municipal Kayén presenta una nueva edición del ciclo “Música en los Templos”. Continúa este sábado a las 20 horas en la Iglesia Pentecostal Argentina, ubicada en Yrigoyen 352 y el domingo a las 20 estarán presentándose en el Centro Cristiano Río Grande. La propuesta contará con un repertorio especial preparado junto a cantantes invitados de distintas comunidades de fe de la ciudad.

TALLER DE MACETAS Y CUENCOS CON MATERIALES ORGÁNICOS

La propuesta sustentable será de 17:00 a 18.30 horas en el Paseo Canto del Viento, ubicado en Fagnano 650. La actividad cuenta con cupos limitados, aquellos que deseen participar deberán inscribirse al mail ecologiamrg@gmail.com.