ACCEDE AL PROGRAMA DE BECAS UMET PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026

Rio Grande 21/05/2026.- Las inscripciones se realizan de manera presencial en la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, ubicada en Perito Moreno 287, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. El plazo estará vigente hasta el 31 de julio inclusive.

El Municipio de Río Grande informa a la comunidad que se encuentran abiertas las inscripciones para acceder al programa de becas de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), destinado a ingresantes de carreras virtuales y presenciales para el segundo cuatrimestre del periodo académico 2026.

A través de este programa, las y los estudiantes podrán acceder a un beneficio del 50% de descuento en el valor de la matrícula y las cuotas, mediante la presentación de una carta aval emitida por el Municipio.

Las carreras disponibles son: Licenciatura en Educación, Políticas Públicas y Organizaciones del Campo Pedagógico (ciclo de complementación curricular); Licenciatura en Políticas Públicas y Gobierno; Licenciatura en Gestión Ambiental y Licenciatura en Gestión Cultural.

Cabe destacar que las carreras presenciales también cuentan con un programa de becas, por lo que quienes estén interesados podrán realizar consultas de manera presencial.

Para gestionar la inscripción, las y los interesados deberán presentar DNI (frente y dorso), fotocopia del certificado de estudios secundarios (analítico completo) frente y dorso. En caso de que el certificado se encuentre en trámite, deberán presentar la constancia correspondiente. Asimismo, quienes ingresen al ciclo curricular complementario de la Licenciatura en Educación deberán presentar también el título terciario o superior.

Las inscripciones se realizan en la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, ubicada en Perito Moreno 287, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, donde además se llevará adelante la presentación de la documentación y la inscripción en el sistema SIU.

Para más información, vecinas y vecinos podrán acercarse a la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario en el horario de atención establecido.