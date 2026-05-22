ACCEDÉ AL LIBRO «TERRITORIOS DEL FUTURO. ATLÁNTICO SUR Y ANTÁRTIDA»

Rio Grande 22/05/2026.- La difusión de esta obra en nuestra comunidad y en otros puntos del país es fundamental, ya que reúne reflexiones y aportes sobre soberanía, integración regional, Atlántico Sur y proyección bicontinental, con el desafío de organizar la esperanza desde el fin del mundo y construir el futuro.

El Municipio de Río Grande informa a la comunidad que la obra «Territorios del Futuro. Atlántico Sur y Antártida» se encuentra disponible para descargar de manera libre y gratuita mediante el siguiente link https://bit.ly/4nksVOA.

Se invita a las y los vecinos a conocer esta publicación y su aporte para continuar fortaleciendo la construcción de soberanía en nuestra tierra bicontinental.

Este tercer libro de la gestión del intendente Martín Perez surge como parte de un proceso de reflexión impulsado desde Río Grande, Capital Nacional de la Vigilia por la Gloriosa Gesta de Malvinas, y se vincula con una mirada sobre el cuidado de la Casa Común, la integración regional y el pensamiento social promovido por el papa Francisco.

Asimismo, la obra forma parte de la agenda de trabajo de la gestión municipal y representa también un homenaje al sumo pontífice, a quien Martín Perez presentó esta iniciativa y el trabajo desarrollado el pasado noviembre del 2024.

La obra es el resultado de un trabajo conjunto entre Municipio de Río Grande (RGA), Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común (RUC); Concejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).