A partir de hoy rigen nuevos precios en los surtidores de Tierra del Fuego.

A partir de hoy, 11 de mayo de 2026, rigen nuevos precios en los surtidores de Tierra del Fuego debido a una actualización aplicada este lunes
Precios de YPF en Tierra del Fuego
En las estaciones de servicio de Río Grande y Ushuaia, los valores de referencia tras el último ajuste son:
- Nafta Súper: $1.673
- Infinia (Premium): $1.852
- Diésel 500 (Gasoil): $1.932
- Infinia Diésel: $2.033
Referencias en otras petroleras
Si bien los precios pueden variar levemente según la bandera y la zona específica, otras compañías registran los siguientes valores aproximados en la provincia:
- Axion: La Nafta Súper se comercializa en torno a los $1.699 y la Quantium (Premium) alcanza los $1.929.
- Shell: En algunos puntos, el relevamiento indica que la nafta Súper puede superar los $2.155 y la versión Premium los $2.389.
Este nuevo incremento se debe principalmente a la actualización impositiva sobre los combustibles líquidos y al traslado de variaciones en los costos operativos del sector.
Fuente www.lalicuadoratdf.com.ar