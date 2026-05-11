A partir de hoy rigen nuevos precios en los surtidores de Tierra del Fuego.

Rio Grande 11/05/2026.- Volvieron a aumentar los combustibles y la nafta súper pasó de $ 1661 a $ 1673 en los primeros 11 días de mayo. Este nuevo incremento se debe principalmente a la actualización impositiva sobre los combustibles líquidos y al traslado de variaciones en los costos operativos del sector.

A partir de hoy, 11 de mayo de 2026, rigen nuevos precios en los surtidores de Tierra del Fuego debido a una actualización aplicada este lunes

Precios de YPF en Tierra del Fuego

En las estaciones de servicio de Río Grande y Ushuaia, los valores de referencia tras el último ajuste son:

Nafta Súper: $1.673

Infinia (Premium): $1.852

Diésel 500 (Gasoil): $1.932

Infinia Diésel: $2.033

Referencias en otras petroleras

Si bien los precios pueden variar levemente según la bandera y la zona específica, otras compañías registran los siguientes valores aproximados en la provincia:

Axion: La Nafta Súper se comercializa en torno a los $1.699 y la Quantium (Premium) alcanza los $1.929 .

Shell: En algunos puntos, el relevamiento indica que la nafta Súper puede superar los $2.155 y la versión Premium los $2.389.

Este nuevo incremento se debe principalmente a la actualización impositiva sobre los combustibles líquidos y al traslado de variaciones en los costos operativos del sector.

Fuente www.lalicuadoratdf.com.ar