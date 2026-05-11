A CUATRO MESES DE SU LANZAMIENTO SE TRAMITARON CASI 6 MIL TURNOS ONLINE A TRAVÉS DEL PORTAL PACIENTETDF

De acuerdo al relevamiento oficial, el portal registró un aumento sostenido en la demanda de turno. En enero se asignaron 1.029 turnos, en febrero 1.589, en marzo 1.547 y en abril 1.771, reflejando una mayor adopción de la herramienta por parte de vecinos y vecinas de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.
La subsecretaria de Calidad y Tecnologías de la Información del Ministerio de Salud, Zoila Montoya, destacó que “estos primeros meses muestran una muy buena respuesta de la comunidad y confirman que avanzar hacia herramientas digitales mejora el acceso al sistema de salud”.
La funcionaria remarcó que “PacientesTDF no solo permite solicitar turnos médicos desde cualquier dispositivo y en cualquier horario, sino también acceder a certificados, recetas y órdenes médicas lo que representa un salto de calidad en la relación entre el sistema sanitario y la ciudadanía”.
Asimismo, invitó a quienes aún no utilizan la plataforma a sumarse. “Queremos que cada vez más fueguinos y fueguinas aprovechen esta herramienta. Es ágil, segura y está pensada para simplificar trámites que antes requerían presencialidad”, sostuvo.
Montoya recordó además que todos los lunes se actualiza la disponibilidad de turnos médicos, por lo que recomendó a la comunidad ingresar semanalmente para consultar nuevas vacantes.
Las personas interesadas en utilizar el Portal PacientesTDF deben ingresar a pacientes.tdf.gob.ar y seleccionar la opción “Crear nuevo usuario”. Allí deberán completar sus datos personales —DNI, sexo y fecha de nacimiento—, registrar una casilla de correo electrónico y generar una contraseña para acceder a la plataforma.
Una vez registrados, podrán solicitar, cancelar o reprogramar turnos médicos para consultas ambulatorias, además de acceder a recetas digitales, certificados, órdenes médicas e informes de estudios, todo desde cualquier dispositivo con acceso a internet y disponible las 24 horas.
En caso de requerir asistencia o presentar inconvenientes durante el registro, las personas pueden comunicarse al correo electrónico portalpaciente@tierradelfuego.gob.ar.