“Zamora: ‘El Gobierno nacional golpea a Tierra del Fuego con decretos y silencio’”

Rio Grande 24/04/2026.- La presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande cuestionó la falta de respuestas de La Libertad Avanza en la provincia y denunció que los decretos 252 y 333 del Ejecutivo nacional ponen en riesgo la industria fueguina, el empleo y los ingresos de la provincia. También destacó iniciativas locales para recuperar fondos de salud y modificar el Consejo de Discapacidad.

La Presidenta del cuerpo deliberativo fue consultada sobre varios temas que hacen a la problemática local y provincial y sus respuestas fueron terminantes en contra de las políticas del gobierno nacional, que, sostuvo van en contra de los intereses de la provincia.

“Como respuesta, lamentablemente ninguna y total silencio por parte de los referentes de La Libertad Avanza del gobierno nacional en Tierra del Fuego”, afirmó Zamora. “De hecho, en realidad sólo mentiras, como nos tienen acostumbrados”. La concejal recordó que desde el Movimiento Popular Fueguino se presentó un pedido de informes sobre el Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva: “Queremos precisiones respecto de lo que todo el mundo habla, pero no sabemos si a ciencia cierta hay fondos y por qué se están subejecutando. Esos recursos deben generar empleo en Tierra del Fuego, porque se originaron aquí con el esfuerzo de nuestra industria”.

Zamora fue categórica al rechazar el decreto 252/2026: “Solicitamos la derogación porque es un nuevo ataque al subrégimen de la provincia. Permite exenciones impositivas a empresas del continente y deja a Tierra del Fuego en vulnerabilidad. Se desvirtúa nuestra industria”. Advirtió además sobre el impacto económico: “Esto recorta recaudación y afecta la coparticipación. ¿Quién va a poder invertir en una provincia a 3.000 kilómetros de los grandes centros urbanos, con fronteras y depósitos fiscales que cobran muchísimo? Pareciera que no quisieran que se produjera nada en Tierra del Fuego”.

La presidenta del Concejo alertó sobre la falta de información y la precarización laboral: “Hoy los proyectos que están en marcha, la verdad es que no tenemos acceso a los mismos. Tampoco sabemos si se genera empleo, cuánto empleo y si ese empleo es precarizado, que es otro de los grandes temas”. Y agregó: “Entendemos que se busca mejorar alguna situación de producción en el continente, pero a nosotros esto nos golpea de manera muy directa”.

En la última sesión del Concejo Deliberante, Zamora destacó la aprobación de herramientas para recuperar fondos adeudados por obras sociales a la Municipalidad: “El Ejecutivo necesita esos recursos para invertir en salud pública, infraestructura y profesionales. El gobierno nacional ha hecho grandes recortes, lo vemos con el PAMI y con las personas con discapacidad”. También mencionó la modificación del Consejo de Discapacidad: “No contaba con representantes con discapacidad. Era fundamental incluirlos para que tengan voz en las decisiones”.

La concejal cuestionó con dureza el proyecto nacional que deslegitima a quienes reciben beneficios sociales: “Tratan de mentirosos y engañadores a personas en extrema vulnerabilidad. Queremos saber cómo van a votar nuestros representantes en el Congreso. No alcanza con hacer videítos sobre Malvinas: tienen que explicar si van a seguir recortando beneficios a las personas con discapacidad”. Y fue aún más contundente: “Estamos hablando de personas que viven en la miseria, en un contexto de extrema vulnerabilidad. No pueden seguir haciéndose los distraídos, tienen que dar explicaciones. Es repudiable lo que están haciendo con estas personas”.

Zamora cerró con un mensaje fuerte: “El ataque sistemático de este gobierno aplica recetas que ya fracasaron, pero ahora con un ensañamiento absoluto. Golpean la industria y golpean a las personas más vulnerables. El Gobierno nacional tiene la solución, pero debe retrotraer estas medidas”.