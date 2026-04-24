Zamora destacó la aprobación del Sistema Municipal de Recupero por Prestaciones de Salud

Rio Grande 24/04/2026.- La concejal del Movimiento Popular Fueguino (MPF), Guadalupe Zamora, destacó la aprobación por unanimidad en el Concejo Deliberante del proyecto que crea el Sistema Municipal de Recupero por Prestaciones de Salud, herramienta para fortalecer el financiamiento del sistema sanitario local sin afectar la gratuidad de la atención.

La iniciativa, impulsada junto al concejal Matías Löffler, establece un mecanismo que permitirá al Municipio gestionar, facturar y recuperar los costos de las prestaciones médicas brindadas a pacientes con cobertura de obra social, medicina prepaga, seguros o ART.

Al respecto, Zamora expresó: “Hoy damos un paso concreto para cuidar los recursos de Río Grande. Este sistema ordena, transparenta y hace más eficiente el uso del dinero público, recuperando fondos y que son clave para sostener y mejorar nuestro sistema de salud. La ordenanza apunta a que las obras sociales y aseguradoras cumplan con su responsabilidad”.

Según detalló, actualmente las prestaciones que realiza el sistema municipal no se recuperan en su totalidad, especialmente en casos vinculados a afiliados de OSEF, lo que genera una fuerte presión sobre el presupuesto local.

Asimismo, la normativa contempla herramientas para exigir el cumplimiento por parte de las entidades obligadas, incluyendo la posibilidad de avanzar en instancias judiciales en casos de incumplimiento.

“No es justo que el sistema público absorba costos que corresponden a otros. Vamos a defender cada peso de los vecinos de Río Grande con firmeza y responsabilidad”, agregó.

Por último, Zamora subrayó que «esta es una decisión de mejorar un servicio esencial como la salud sin generar nuevas cargas para la comunidad. Es ordenar para crecer, cuidar lo que es de todos y fortalecer un sistema que acompaña a miles de vecinos todos los días”, concluyó.