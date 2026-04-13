Yutrovic denunció penalmente a la empresa Mateo Karelovic e Hijos por desobediencia a la autoridad.
PorArmando Cabral
Ushuaia 13/04/2026.- Carolina Yutrovic, Secretaria de Planificación y Obras Públicas del Municipio de Ushuaia, presentó hoy denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal contra el Arg. Ramiro Ceballos Arenas y la firma Mateo Karelovic e Hijos S.R.L. por el delito de desobediencia a la autoridad (art 239 del Código Penal)
Los imputados continuaron con obras de demolición y ampliación
en el predio de Maipú 730/760 con expendio de combustible
sin autorización municipal y violando reiteradamente las
órdenes de paralización emitidas por la Dirección de Obras
Privadas.
Se registraron incumplimientos los días 23/01, 25/03, 26/03
y 09/04/2026. La causa va fue recibida por el Fiscal (17/04/2026).
Rio Grande 04/04/2026.- En Tierra del Fuego, la narrativa mediática muestra una asimetría difícil de ignorar. Mientras los aumentos de combustibles —que golpean directamente el bolsillo de la población— apenas reciben cuestionamiento, los titulares se concentran en remarcar la crisis del gobierno provincial por los recortes en el envío de fondos de coparticipación.
Rio Grande 05/03/2026.- “Coma pasto, millones de vacas no pueden equivocarse” no es nuestro lema. Nuestro lema es contar con espíritu crítico, no creer en nada que no se pueda ver y/o probar. Aquí está pasando esto: nos manejamos como si esta provincia fuera un estado independiente del resto de Argentina. La opinión pública niega terminantemente que las políticas de Milei estén provocando lo que todos vemos todos los días, y lo peor, hay quienes lo justifican y hasta buscan responsables, pero no hacen nada al respecto, solo hablan, y ya pasó el tiempo de la sarasa, llegó el tiempo de los hechos.
Rio Grande 04/03/2026.- Siempre he pensado que tener opinión propia es un trabajo de alto riesgo y hoy, lamentablemente, lo confirmo: es una tarea titánica tener pensamiento crítico, una cuota de sentido común y no solo pensarlo, sino decirlo. He ahí el problema: decir, poner palabra, expresarlo, sin que haya detrás ninguna bandería política partidaria. Es esa opinión que “sale de las tripas”, que no tiene una segunda intención, que no va cargada de sentimientos previamente acordados, ni de sugerencias, ni de intereses personales, sino que surge como una expresión de libertad de expresión, donde cuestionar, criticar y hasta sospechar es mi trabajo.
Tierra del Fuego 16/02/2026.- Sentado en su trono de Casa Rosada, el rey Sol aprieta un botón y dispone la caducidad de facto de la Ley 19.640 de Promoción Industrial de Tierra del Fuego. Mediante esta, el Estado nacional logró poco a poco atraer población de muchas provincias: personas dispuestas a trasladarse a una isla a miles de kilómetros de distancia donde día a día fueron forjando su futuro y el futuro de la provincia más austral de la Argentina.
Rio Grande 15/02/2026.-Las imágenes se parecen bastante a las observadas en la exitosa serie “El Reino”, basada en la novela de la famosa escritora argentina Claudia Piñeiro, sin embargo, no lo es, es la propia cuenta de Instagram, del intendente Walter Vuoto, un canal visitado por miles, ya que Vuoto, casi no hace declaraciones, sólo a través de gacetillas, o en estos videos cortos perfectamente editados en la modalidad de comunicación tipo reels.
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