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Yutrovic denunció penalmente a la empresa Mateo Karelovic e Hijos por desobediencia a la autoridad.

Por Armando Cabral

Ushuaia 13/04/2026.- Carolina Yutrovic, Secretaria de Planificación y Obras Públicas del Municipio de Ushuaia, presentó hoy denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal contra el Arg. Ramiro Ceballos Arenas y la firma Mateo Karelovic e Hijos S.R.L. por el delito de desobediencia a la autoridad (art 239 del Código Penal)

Los imputados continuaron con obras de demolición y ampliación
en el predio de Maipú 730/760 con expendio de combustible
sin autorización municipal y violando reiteradamente las
órdenes de paralización emitidas por la Dirección de Obras
Privadas.
Se registraron incumplimientos los días 23/01, 25/03, 26/03
y 09/04/2026. La causa va fue recibida por el Fiscal (17/04/2026).

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar

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