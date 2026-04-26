VUOTO RECIBIÓ A REPRESENTANTES DE AATEDyC Y ANALIZARON PROYECTOS PARA FORTALECER LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

Ushuaia 26/04/2026.- El intendente Walter Vuoto recibió a integrantes de la comisión directiva de AATEDyC, quienes compartieron un balance del trabajo que viene desarrollando la institución, que actualmente cuenta con más de 150 socios y socias.

Del encuentro también participaron la jefa de Gabinete Yesica Garay y la presidenta del Instituto Municipal de Deportes Liliana Gavilán.

Durante la reunión, los representantes de la asociación expusieron el crecimiento de las actividades deportivas y sociales que llevan adelante, así como los proyectos que impulsan para seguir fortaleciendo la vida institucional y ampliar su alcance en la comunidad.

Asimismo, presentaron una solicitud para la administración de un playón deportivo, en el marco de lo establecido por la Ordenanza Municipal N.º 6471 y su reglamentación a través del Decreto Municipal N.º 810/2025, normativa que regula la cesión en uso, mantenimiento y administración de estos espacios deportivos municipales para clubes, asociaciones y comisiones vecinales .

Desde el Municipio destacaron la importancia de continuar acompañando a las instituciones deportivas de la ciudad, reconociendo su rol social y comunitario como espacios de inclusión, contención y promoción del deporte.