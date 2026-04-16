VUOTO: “LA INNOVACIÓN ES UNA DECISIÓN POLÍTICA SOBRE EL FUTURO DEL ESTADO”

Ushuaia 16/04/2026.- La legisladora provincial Victoria Vuoto encabezó la primera reunión de la Comisión N° 9 de Innovación, un espacio creado a fines del año pasado para abordar los desafíos estratégicos del desarrollo tecnológico en Tierra del Fuego.

Durante el encuentro, representantes del Superior Tribunal de Justicia presentaron el proyecto “JUSLAB – Plataforma Omnicanal”, orientado a mejorar el acceso a justicia mediante herramientas digitales y nuevas formas de vinculación con la comunidad. La propuesta apunta a facilitar el acceso a justicia, simplificar trámites y generar canales más cercanos y eficientes, especialmente para aquellos sectores que encuentran mayores dificultades para interactuar con el sistema judicial y se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La Comisión de Innovación, creada tras la modificación del reglamento, incorpora competencias vinculadas a inteligencia artificial, gobernanza de datos y prospectiva. Al respecto, Vuoto señaló que “Eso plantea una responsabilidad adicional: no solo gestionar el presente, sino también planificar a futuro. En contextos tan difíciles y críticos como los que vivimos, hablar de futuro puede parecer lejano, pero para nosotros hablar de futuro es hacer que las cosas funcionen mejor hoy”.

En ese marco, Vuoto remarcó que la puesta en marcha de la comisión “no implica abrir un ámbito más”, sino dar inicio a una discusión de fondo: “Hoy hablar de innovación ya no es solo hablar de tecnología, es hablar de cómo gobernamos en la era de la inteligencia artificial y los datos”.

La legisladora planteó que la provincia enfrenta una decisión clave: “La pregunta es si vamos a llegar tarde o si vamos a liderar. Tierra del Fuego tiene una oportunidad única, por su escala y su capacidad, de no solo adoptar tecnología, sino de definir cómo se usa, para quién y con qué límites”.

En esa línea, detalló los ejes de trabajo que impulsará la comisión: avanzar hacia un Estado más inteligente que mejore la respuesta a problemas concretos; construir una política de datos responsable, con transparencia y protección; incorporar una mirada ética sobre la inteligencia artificial; y promover el desarrollo local vinculado a la innovación.

La agenda de la comisión continuará con el tratamiento del proyecto de salud digital fueguina, que busca crear la historia clínica única y mejorar el acceso a salud de la población; el proyecto de prevención de la ludopatía digital y el proyecto de uso responsable de dispositivos electrónicos en establecimientos educativos.

Finalmente, Vuoto subrayó que “la innovación no es adaptarnos al futuro, sino construirlo desde acá”.