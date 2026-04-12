VUOTO CONFIRMÓ QUE LA NOCHE MÁS LARGA 2026 TENDRÁ UN FORMATO AUSTERO POR EL CONTEXTO ECONÓMICO

Ushuaia 12/04/2026.- El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, confirmó que la edición 2026 de la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga se realizará con un formato más austero, en el marco de la compleja situación económica que atraviesa el municipio y el país.

En declaraciones radiales, el jefe comunal explicó que la caída de recursos producto de la baja en la coparticipación y el contexto nacional obligaron a redefinir prioridades en la gestión. “Hoy tenemos que ser responsables y priorizar lo esencial. No podemos destinar recursos a eventos de gran escala cuando hay vecinos que la están pasando mal”, sostuvo.

Vuoto detalló que, por primera vez en años, la tradicional fiesta invernal no contará con una grilla de artistas nacionales de alto costo, y que se trabajará en una propuesta más acotada, con fuerte protagonismo de artistas locales, actividades culturales de menor escala y concentrada el fin de semana del 19 al 21 de Junio.

“Siempre le dimos a la Noche Más Larga un perfil nacional e internacional, pero hoy el contexto es otro. Estamos recibiendo situaciones sociales muy difíciles, con una demanda creciente de asistencia. Sería irresponsable gastar cifras millonarias en espectáculos cuando hay familias que no llegan a fin de mes”, remarcó.

En ese sentido, el intendente indicó que el municipio enfrenta una caída cercana al 30% en los ingresos por coparticipación, lo que impacta directamente en la prestación de servicios, el pago a proveedores y la posibilidad de otorgar aumentos salariales.

Asimismo, señaló que la deuda acumulada por parte del Gobierno provincial con el municipio supera los 13 mil millones de pesos, lo que agrava aún más la situación financiera.

Finalmente, Vuoto reiteró que la decisión no implica suspender la fiesta, sino adaptarla a la realidad actual. “La Noche Más Larga se va a hacer, pero de manera responsable. Vamos a apostar a nuestra cultura, a nuestros artistas y a mantener viva una celebración que es parte de la identidad de Ushuaia”, concluyó.