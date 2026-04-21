VON DER THUSEN: Convocó en Río Grande a la Comisión de Legislación General

Rio Grande 21/04/2026 .- El legislador Raúl Von Der Thusen (SF) convocó a la Comisión de Legislación General Nº 1 para dar tratamiento a una variada agenda de asuntos parlamentarios. El titular de la Comisión consideró crucial “poner en agenda legislativa” el temario propuesto, debido a la crisis que atraviesa el norte de la Provincia. El encuentro se concretará en la delegación legislativa, mañana miércoles desde las 10 h.

El Legislador remarcó que se tratará de “una jornada extensa” en Río Grande y aseguró que es “de suma importancia llevar la Legislatura a toda la Provincia”.

Entre los asuntos que abordarán resalta el proyecto de Ley que declara de utilidad pública y expropiación a la planta industrial Aires del Sur SA. En ese sentido sostuvo que es necesario observar con detenimiento los temas y debates que se abordarán en la reunión.

Es dable recordar, según el memorando de la Dirección de Comisiones, que ese encuentro tendrá un cuarto intermedio y continuará su desarrollo en Ushuaia el jueves 23 de abril desde las 10 h.

Asunto Nº 158/26 Bloques FORJA; Partido Verde y Partido Justicialista, Somos Fueguinos y MPF – Proyecto de Ley declarando Patrimonio de la ciudad de Río Grande al predio ubicado en Matrícula A19795, Circunc. RG. Sección A Macizo 99 Parcela 2n. (Com. 1)

Asunto Nº 047/25 Bloque MPF – Proyecto de Ley adhiriendo la Provincia a la Ley Nacional N° 27.712 – Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería. (Com. 1)

Asunto Nº 080/26 Bloque SOMOS FUEGUINOS – Proyecto de Ley declarando de utilidad pública y expropiación a la planta industrial Aires del Sur S.A. de la ciudad de Río Grande. (Com. 1 y 2)

Asunto Nº 096/26 Bloque PROVINCIA GRANDE – Proyecto de Ley declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación las acciones de la Empresa Aires del Sur. (Com. 1 y 2)

Asunto Nº 159/26 Bloques PARTIDO VERDE y PARTIDO JUSTICIALISTA – Proyecto de Ley modificando la Ley Provincial N° 595. (Com. 1)

Se establecerá un cuarto intermedio y la reunión continuará en Ushuaia, el jueves 23 de abril a las 10 h, con el tratamiento de los siguientes proyectos:

Asunto Nº 016/26 Bloque LA LIBERTAD AVANZA – Proyecto de Ley adhiriendo la Provincia a la Ley Nacional N° 27.742 – Régimen de Incentivo para grandes inversiones. (Com. 2 y 1)

Asunto Nº 163/26 Bloques SOMOS FUEGUINOS y PARTIDO JUSTICIALISTA – Proyecto de Ley modificando la Ley Provincial N° 1071. (Com. 1)

Asunto Nº 165/26 Bloques SOMOS FUEGUINOS Y PARTIDO JUSTICIALISTA – Proyecto de Ley de fortalecimiento de la Autarquía, participación democrática e integridad institucional en la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). (Com. 1).