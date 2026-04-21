VON DER THUSEN: Convocó en Río Grande a la Comisión de Legislación General

El Legislador remarcó que se tratará de “una jornada extensa” en Río Grande y aseguró que es “de suma importancia llevar la Legislatura a toda la Provincia”.
Entre los asuntos que abordarán resalta el proyecto de Ley que declara de utilidad pública y expropiación a la planta industrial Aires del Sur SA. En ese sentido sostuvo que es necesario observar con detenimiento los temas y debates que se abordarán en la reunión.
Es dable recordar, según el memorando de la Dirección de Comisiones, que ese encuentro tendrá un cuarto intermedio y continuará su desarrollo en Ushuaia el jueves 23 de abril desde las 10 h.
Asunto Nº 158/26 Bloques FORJA; Partido Verde y Partido Justicialista, Somos Fueguinos y MPF – Proyecto de Ley declarando Patrimonio de la ciudad de Río Grande al predio ubicado en Matrícula A19795, Circunc. RG. Sección A Macizo 99 Parcela 2n. (Com. 1)
Asunto Nº 047/25 Bloque MPF – Proyecto de Ley adhiriendo la Provincia a la Ley Nacional N° 27.712 – Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería. (Com. 1)
Asunto Nº 080/26 Bloque SOMOS FUEGUINOS – Proyecto de Ley declarando de utilidad pública y expropiación a la planta industrial Aires del Sur S.A. de la ciudad de Río Grande. (Com. 1 y 2)
Asunto Nº 096/26 Bloque PROVINCIA GRANDE – Proyecto de Ley declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación las acciones de la Empresa Aires del Sur. (Com. 1 y 2)
Asunto Nº 159/26 Bloques PARTIDO VERDE y PARTIDO JUSTICIALISTA – Proyecto de Ley modificando la Ley Provincial N° 595. (Com. 1)
Se establecerá un cuarto intermedio y la reunión continuará en Ushuaia, el jueves 23 de abril a las 10 h, con el tratamiento de los siguientes proyectos:
Asunto Nº 016/26 Bloque LA LIBERTAD AVANZA – Proyecto de Ley adhiriendo la Provincia a la Ley Nacional N° 27.742 – Régimen de Incentivo para grandes inversiones. (Com. 2 y 1)
Asunto Nº 163/26 Bloques SOMOS FUEGUINOS y PARTIDO JUSTICIALISTA – Proyecto de Ley modificando la Ley Provincial N° 1071. (Com. 1)
Asunto Nº 165/26 Bloques SOMOS FUEGUINOS Y PARTIDO JUSTICIALISTA – Proyecto de Ley de fortalecimiento de la Autarquía, participación democrática e integridad institucional en la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). (Com. 1).