VILLEGAS: “La incorporación de nuevas integrantes facilita el trabajo del Comité”

Ushuaia, 28/04/2026.- El Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes sesionó hoy en la Legislatura fueguina y tomó juramento a las nuevas integrantes, representantes del Poder Ejecutivo. El encuentro fue presidido por la Dra. Manuela Palacios Murphy.

La abogada Tamara Albarracín prestó juramento ante el organismo contra la Tortura, en el marco de la Ley provincial Nº 857 y la Ley nacional Nº 26.827, como titular del espacio y la Sra. María Baigorria Dalal hizo lo propio como suplente.

Asimismo, durante la sesión tomaron conocimiento de las actuaciones del área técnica administrativa del Cuerpo y fueron informados sobre la participación del Comité en la primera sesión ordinaria del año del Consejo Federal de Mecanismos Locales.

En declaraciones a Prensa Legislativa el comisionado Pablo Villegas (MPF) puso en relieve el acto de hoy ya que el juramento de las nuevas integrantes del Comité “facilita el trabajo institucional”.

Sobre el orden del día, el Legislador destacó el requerimiento que elevarán al Servicio Penitenciario para que “adopte un protocolo para la registración y tramitación de los distintos reclamos” que ingresan y que desde el Comité se “fiscalice la trazabilidad de esas notas” y su pronta gestión administrativa.

Asistieron además los comisionados legislativos Pablo Villegas (MPF) y Raúl Von der Thusen (SF) y la Dra. Elba Patricia Oyarzo, referente de la ONG Fundación Derechos en Red y de forma remota el comisionado José Piñeiro.